“Ciertos intereses”: Hernán Medford vuelve a atacar a Osael Maroto y hace una inesperada revelación

La disputa alrededor del puesto de Director de Selecciones Nacionales en la Federación Costarricense de Fútbol sumó un nuevo capítulo cargado de tensión. Cuando parecía que el proceso avanzaba con discreción, Hernán Medford volvió a escena con declaraciones fuertes, destrozó directamente contra Osael Maroto y dejando al descubierto lo que considera un trasfondo poco claro en la toma de decisiones.

Hace apenas unas horas, Gustavo Araya, secretario general de la Fedefútbol, confirmó que existen alrededor de 12 nombres en análisis para ocupar el cargo. De ese grupo, solo tres son costarricenses, entre ellos Medford, quien había sido ofrecido como una opción formal. Sin embargo, el panorama cambió tras recientes declaraciones del presidente federativo.

Osael Maroto aseguró públicamente que, durante el paso de Hernán Medford por Sporting FC, el club terminó en los últimos lugares, un comentario que no cayó nada bien en el entorno del “Pelícano”. Para el exentrenador, esas palabras no solo lo descalifican, sino que prácticamente lo sacan de la carrera.

Hernán Medford le respondió a Maroto

En entrevista exclusiva con Tiempo Extra Radio, Medford dejó ver su molestia y lanzó una frase que encendió la polémica. “Después del comentario de mi amigo el presidente, no sé si mi currículum más bien puede ser que lo mandaron a la basura”, afirmó, dejando entrever que su nombre ya no sería tomado en serio dentro del proceso.

Lejos de quedarse ahí, Medford defendió con fuerza su perfil y aseguró que está plenamente capacitado para asumir el puesto, destacando una faceta de su carrera que, según él, muchos desconocen. “Hay mucha gente que no sabe que yo no solo soy entrenador. Yo fui gerente deportivo de Saprissa, fui gestor de la salvación de esta institución. Fui gerente deportivo de Limón, en una muy buena época, fui gerente deportivo de Heredia también”, explicó.

El exjugador y técnico fue más allá y recordó su rol en proyectos de alto impacto para el fútbol nacional. “Fui el gestor para conseguir el Estadio Nacional, ustedes pueden preguntar al señor Óscar Arias quién le dio la idea del Estadio Nacional”, señaló, reforzando su argumento de que cuenta con estudios, experiencia y visión para un cargo estratégico como el que hoy está vacante.

No obstante, Medford dejó claro que, más allá de capacidades, percibe que hay factores externos que terminan pesando más. “Uno ya ha estudiado, uno tiene capacidad, pero ante este puesto, cuando hay ciertos intereses, ya uno sabe que es perder el tiempo”, sentenció, en una de las frases más contundentes de la entrevista.