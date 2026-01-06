Lejos de Costa Rica: Fernán Farron ya tomó la decisión sobre su nuevo equipo que derrumba la ilusión de Saprissa

En los últimos días, los aficionados del Deportivo Saprissa comenzaron a ilusionarse con la posibilidad de fichar a Fernán Faerron como refuerzo de lujo para el Torneo Clausura 2026.

La expectativa no se sostenía en la existencia de negociaciones entre el club morado y el zaguero con pasado en Herediano y Liga Deportiva Alajuelense, sino en dos factores concretos que alimentaron el optimismo en Tibás.

Dos factores ilusionaron a Saprissa con Faerron

Por un lado, la realidad deportiva del equipo que conduce Vladimir Quesada, que necesita defensores centrales con urgencia. Óscar Duarte se perderá el campeonato por lesión, mientras que el entrenador prefiere utilizar a Fidel Escobar como contención antes que en la zaga.

A esto se sumaba que Faerron es agente libre desde la finalización de su contrato con Herediano, hace ya más de cuatro meses. El internacional con Costa Rica no ha logrado encontrar hasta ahora un proyecto que lo convenza para continuar su carrera, y su 2026 permanece incierto.

Fernán Faerron es agente libre desde su salida de Herediano (Instagram).

Ese escenario llevó a que en La Cueva se interpretara su posible llegada como una opción que no sonaba descabellada, aunque la realidad ubica hoy al defensor bastante más lejos de Tibás de lo que muchos imaginaban.

Faerron ya tomó una decisión

Este viernes, el periodista Kevin Jiménez se refirió al futuro de Faerron y lanzó una confirmación que cayó como un puñal en la ilusión morada: el jugador ya tiene tomada la decisión de continuar su carrera en el exterior.

“A mí lo que me dicen es que Faerron juega en el exterior. Habrá que esperar. Probablemente si no consigue nada busque ofertas en el país”, informó Jiménez durante el programa Seguimos.

Así, la posibilidad de que Faerron se vista de morado aparece hoy como muy lejana. La prioridad del ex florense es mantenerse como legionario, y solo consideraría una oferta del fútbol nacional en caso de que esa alternativa no termine de concretarse.