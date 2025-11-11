“Fui egoista y cometí el error”: Alajuelense lo golpeó duro, decidió irse de Olimpia y ahora determina volver a su club

Desde aquel día el León no volvió a ser el mismo y tan solo semanas después cayó el primer culpable. Eso sí, del golpe de la Liga Deportiva Alajuelense pasó algo peor, Génesis Policía les propinó una goleada histórica 6-2.

Olimpia jamás había perdido por seis goles y eso hizo que su técnico renunciara a su cargo tras el partido. Eduardo Espinel decidió irse, pero al final todo dio un giro inesperado.

Eduardo Espinel rompe el silencio sobre su renuncia en Olimpia

El entrenador, que había decidido irse, ha reculado en su renuncia y ha dado la explicación que todo aficionado de Olimpia esperaba.

¿Hablo o no con el técnico del Olimpia?: “Hablas con el técnico del Olimpia, por ahí tuvimos un apresuramiento, una decisión poco egoísta que tomé, pero seguiré en lo alto. No abandonaré el barco, han pasado cosas positivas y me lo hicieron entender jugadores, gente de fútbol, amigos, familia y la hinchada. Cometí un error, como se lo dije al presidente que tomé una decisión apresurada. Cuando uno está enojado lo mejor tuvo que ser llamarme al silencio. Cometí el error”.

Y agregó: “Los jugadores me hicieron saber que han pasado cosas bonitas y no es bueno tirarlo en tan poco tiempo, que sería injusto. Hoy estamos en el barco nuevamente”.

¿Qué palabras se arrepiente de decir?: “Lo que estoy arrepentido de ir a la conferencia de prensa. Siempre voy a las conferencias tras triunfos y derrotas, tengo ese equilibrio. Seguramente no es excusa, mi malestar es que tuvimos solamente 15 jugadores para trabajar, una semana larga para trabajarla y queríamos tener una semana linda para acomodar algunas cosas. Nos encontramos con jugadores en la Selección de Honduras, otros cuatro en el Mundial Sub-17, lesionados, estamos hablando de 14 jugadores y eso me produjo impotencia en la semana. Le pusimos ganas, el detonante es la derrota”.

¿Cómo fue la reunión con Rafael Villeda, presidente del club?: “​​​Por medio de Osman (Madrid), igual lo iba a llamar. Iba convencido que dije algo que solamente esperaba la decisión, pero sabiendo que tenía que pedir disculpas al club. Un entrenador es líder y con la historia de Olimpia no se puede manejar de la siguiente manera, nunca me había pasado. Le pediré disculpas a los jugadores, que apoyan a este cuerpo técnico.

Cuando me encontré con el presidente le dije que me equivoqué. Lo que dije (en la conferencia de prensa) no es lo que pienso, pero lo dije, la decisión queda en sus manos. Yo tengo la fuerza y credibilidad de salir campeón. Y bueno, se empezó la charla y siguió así, con el apoyo al cuerpo técnico y que todos nos equivocamos”.

Eduardo Espinel se quedará hasta finalizar el torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional y luego pues se verá la decisión final de la directiva.

