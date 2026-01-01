A la par de Lamine Yamal: José Mario Pinto arranca el 2026 en la élite del fútbol mundial y sorprende al Olimpia

Lamine Yamal es uno de los mejores jugadores de la actualidad a nivel mundial, su fútbol está al alcance de pocos y siempre es considerado como uno de los mejores.

En una distinción de Sofascore, el español fue nombrado como el mejor a nivel mundial en gambetas exitosas durante 2025.

Su estilo es reconocido, lo que nadie esperaba era que que un hondureño estuviera cerca del nivel de Lamine Yamal.

José Mario Pinto en el mismo top de Lamine Yamal, siendo el tercero en el mundo

José Mario Pinto, jugador del Olimpia, fue incluido en el top mundial como el tercero en gambetas exitosas durante 2025.

En 53 juegos que disputó entre club y selección de Honduras, el extremo realizó 238 gambetas correctas, lo que significó un 4.5 por partido.

En la lista también aparece Jerémy Doku, jugador del Mancheste City, quien se encuentra en el quinto lugar del top abajo de Pinto.

Esto solo demuestra que Pinto es uno de los mejores y no se entiende por qué Reinaldo Rueda no fue capaz de darle minutos en la Eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026 donde Honduras quedó fuera.

