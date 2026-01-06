“Está de vuelta”: Alajuelense se asegura el regreso de la leyenda que enloquece a la afición y así lo anunciaron

La afición de Liga Deportiva Alajuelense volvió a ilusionarse tras confirmarse el regreso de una figura histórica que marcó época en el club y que mantiene un vínculo especial con la institución.

El anuncio, realizado de forma directa y emotiva, generó una ola de reacciones entre los seguidores rojinegros, que celebran el retorno de una auténtica leyenda.

¿Quién es la leyenda que regresa a Alajuelense?

La información fue revelada por el periodista Kevin Jiménez, quien adelantó que Bryan Ruiz regresará a Liga Deportiva Alajuelense para asumir como director técnico de la categoría U-21.

“La leyenda, Bryan Ruiz, regresa a Alajuelense como DT del U-21. El capitán está de vuelta”, afirmó el periodista Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X.

El retorno del histórico capitán rojinegro genera ilusión en el entorno manudo, ya que se trata de una figura emblemática del club que ahora inicia una nueva etapa desde el banquillo.

Ganador con Alajuelense

Durante su etapa con Liga Deportiva Alajuelense, el histórico rojinegro fue protagonista en importantes conquistas internacionales. En la temporada 2003/04 levantó la Copa de Campeones de Concacaf, mientras que en 2004/05 celebró en dos ocasiones el título de UNCAF

Años más tarde, volvió a destacar a nivel regional al consagrarse campeón de la Liga Concacaf 2020/21, reafirmando el peso del club fuera del país.

En el plano nacional, también dejó su huella con títulos clave. Fue campeón de Costa Rica en la temporada 2004/05 y posteriormente levantó el Torneo de Apertura 2020/21.

Bryan Ruiz campeón con Alajuelense

Aficionados de Alajuelense reaccionan

La noticia del regreso de Bryan Ruiz generó una ola de reacciones positivas entre los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense, quienes no tardaron en expresar su alegría e ilusión en redes sociales.

Aficionados de Alajuelense reaccionaron en redes por el regreso de Bryan Ruiz

