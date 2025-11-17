La sentencia que Honduras no quería ver y Costa Rica debe aprovechar para acercarse al Mundial 2026

Llegó la hora cero para la selección de Honduras que el martes 18 de noviembre se juega el pase a la Copa del Mundo 2026 de visitante ante Costa Rica.

La Bicolor es líder del grupo C con 8 puntos, pero para quedarse con boleto directo debe ganar, algo que le es muy esquivo en suelo costarricense.

Los diridos por Reinaldo Rueda, antes del partido ya han sido sentenciados por las estadísticas, que al final no juegan, pero que son importantes para cada juego.

¿Cómo le va a Honduras visitando a Costa Rica por las Eliminatorias?

La última vez que Honduras ganó en suelo tico fue hace 21 años, algo que favorece claramente a Costa Rica para buscar el pase a la Copa del Mundo.

Eso sí, Honduras lleva la ventaja por la eliminatorias mundialistas con 10 victorias antes seis de Costa Rica y hay nueve empates.

Así marcha la serie histórica en suelo tico

11-09-1960 | Chile 1962: Costa Rica 5-0 Honduras. Goles: Rubén Jiménez (2), Juan Ulloa, Marvin Rodríguez, Walter Pearson.

28-12-1968 | México 1970: Costa Rica 1-1 Honduras. Goles: Eduardo Chavarría y Donaldo Rosales

10-12-1972 | Alemania 1974: Costa Rica 3-3 Honduras. Goles CR: Walter Elizondo, Roy Sáenz y autogol de Selvin Cárcamo, goles HN: Rigoberto Gómez (2) y Jorge Urquía.

01-10-1980 | España 1982: Costa Rica 2-3 Honduras. Goles CR: William Jiménez, Rodolfo Mills; Honduras: Fernando “Azulejo” Bulnes, Salvador Bernárdez, Jimmy James Bailey.

11-08-1985 | México 1986: Costa Rica 2-2 Honduras. Goles CR: Álvaro Solano, Johnny Williams; Honduras: Roberto Figueroa, Porfirio Betancourt.

08-11-1992 | EE.UU. 1994: Costa Rica 2-3 Honduras. Goles CR: Austin Berry, Luis Arnáez; Honduras: Eugenio “Dolmo” Flores, Richardson Smith, César Obando.

28-02-2001 | Corea / Japón 2002: Costa Rica 2-2 Honduras. Goles CR: Rolando Fonseca, Rodrigo Cordero; Honduras: José Luis Pineda, Milton Núñez.

18-08-2004 | Alemania 2006: Costa Rica 2-5 Honduras. Goles CR: Andy Herrón (2); Honduras: David Suazo, Julio de León, Amado Guevara, Iván Guerrero, Saúl Martínez.

11-02-2009 | Sudáfrica 2010: Costa Rica 2-0 Honduras. Goles: Andy Furtado (2).

07-06-2013 | Brasil 2014: Costa Rica 1-0 Honduras. Gol: Roy Miller.

06-10-2017 | Rusia 2018: Costa Rica 1-1 Honduras. Goles CR: Kendall Waston; Honduras: Eddie Hernández.

Reinaldo Rueda ha enfrentando a Costa Rica en 5 ocasiones, Honduras solo ha conseguido una victoria, mientras que Costa Rica ganó dos veces, además de registrarse dos empates.

09/09/07: Honduras 0-0 Costa Rica (amistoso en EE.UU.)

11/02/09: Costa Rica 2-0 Honduras (eliminatoria mundialista)

12/08/09: Honduras 4-0 Costa Rica (eliminatoria mundialista)

23/03/24: Honduras 1-3 Costa Rica (Play-in Copa América)

09/10/25: Honduras 0-0 Costa Rica (eliminatorias)