Toda Honduras impactada con lo que le dijo Fantasma Figueroa a Reinaldo Rueda y Costa Rica puede sacar ventaja camino al Mundial 2026

Reinaldo Rueda sabe que el martes ante Costa Rica se juega el boleto a la Copa del Mundo de 2026. El colombiano habló por última vez antes del partido y dejó claro que la idea es ganar, a pesar de tener más de 21 años de no hacerlo en suelo tico.

“Todos los grupos están casi en igualdad, todas las variables matemáticas y eso se definiría en la última jornada, los clasificados. La buscamos la oportunidad, estos puntos lo lograron ellos, ser líderes y no se pueden ganar los partidos antes de jugarlos, de celebrarlos. La lección que sufrieron fue dura, pero que eso nos sirva para lograr el resultado.

Esta profesión exige el día a día, no se puede vivir del pasado, es la exigencia del jugador profesional, de ratificarlo. Es un gran desafío. Honduras no llegó a esta instancia, tampoco en Copa Oro, que me parece que llegamos por encima de Costa Rica. Estamos en una transición difícil, Honduras clasificó a dos mundiales consecutivos y se pensó que era como soplar una botella. No es suficiente con lo que se ha hecho, inversión, logísticas, clubes, Federación. Ganar mañana y estar en el Mundial será un golpe, demostrar que se ha mejorado en Federación y Liga, tenemos 5 canchas de gran nivel, hay inversión. No se por dónde va el proceso de Honduras. Se viene el cierre y esperamos redondear esa campaña”, respondió sobre el duelo ante Costa Rica.

Ya en la última pregunta, Rueda fue consultado por el Fantasma Figueroa, técnico que le hizo la maldad a Honduras y lo tiene complicado camino al Mundial 2026.

¿Qué le dijo Fantasma Figueroa a Reinaldo Rueda?

En el cierre del partido, Figueroa fue abrazar a Rueda y se dijeron unas palabras, de las que el colombiano ha contado lo que se dijeron.

“Históricamente se ha dado cuando un equipo no está con esa presión, me presentó disculpas por el resultado y espero que ese mismo comportamiento se de en Curazao. Respondió con absoluta seguridad. Nosotros facilitamos mucho ese comportamiento, no tuvimos ese orden táctico, subvaloramos al rival y lo vimos por encima del hombro, vino el desorden táctico, falta de seguridad y que mañana sea diferente”.

Figueroa le pidió disculpas a Rueda por ganarle, pero le prometió que ante Haití hará su mejor esfuerzo para darle una ayuda al ganador del duelo entre Honduras y Costa Rica.