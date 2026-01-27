Olimpia sufriría inesperado golpe en 2026 con salida de futbolista al que ya le buscan reemplazo: “Es el principal problema”

Olimpia estaría cerca de perder a su máximo goleador histórico Jerry Bengtson y su salida podría darse una vez finalizado el Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Los reportes señalan que Bengtson saldría del cuadro melenudo para retirarse del fútbol hondureño a sus 38 años de edad, luego de una histórica carrera superando los 200 goles con el club bicampeón.

ver también En exclusiva, Jorge Álvarez habla de su futuro en Olimpia tras la novela del mercado de fichajes con Alajuelense: “Quiero jugar en…”

“El principal problema de Olimpia es el 9, no han surgido jóvenes desde que apareció Roger Rojas y se maneja que este próximo torneo ya sea el retiro de Jerry Bengtson”, dijo el periodista Orlando Ponce de Deportes TVC.

Actualmente, Olimpia también perdió a Dereck Moncada que fichó por el Internacional de Bogotá, club con el que ya anotó su primer gol durante su debut en el fútbol colombiano.

Destacada trayectoria

Jerry Bengtson en Honduras pasó por el Vida, Motagua y actualmente juega para el Olimpia que dirige Eduardo Espinel.

ver también Olimpia lo pudo fichar, pero Eduardo Espinel decidió rechazarlo y ahora tiene nuevo club Honduras

También jugó en la MLS de Estados Unidos con el New England Revolution, Belgrano de la primera división en Argentina, Persépolis y Zob Ahan de Irán y el Saprissa en Costa Rica.

Publicidad

Publicidad

Los actuales delanteros de Olimpia

El club merengue para el Clausura 2026 y la Concachampions cuenta con Yustin Arboleda, Jorge Benguché, David Flores y Jerry Bengtson. A ellos se le suman los extremos en ofensiva José Mario Pinto, Edwin Rodríguez, Michaell Chirinos y Santiago Ramírez.