“Intervenido”: acabó en el hospital y ahora Jeaustin Campos recibe la noticia más dura en Honduras

Real España no solo perdió el liderato del Clausura 2026, sino que desde Honduras se confirma una noticia que podría ser aún peor y que viene de uno de los mejores jugadores que tiene Jeaustin Campos.

El técnico costarricense lo pidió para La Máquina, pero ahora se ha lesionado y podría perderlo todo el torneo.

¿Qué jugador podría perder Jeaustin Campos?

Tras el empate 1-1 ante Olimpia, Anthony García salió lesionado debido a una fractura en uno de sus brazos. El futbolista tuvo que ser trasladado al hospital.

“Duro adelanto: Es muy posible que Anthony García se pierda el resto del campeonato con Real España.

El informe preliminar de su fractura en el brazo indica que estará fuera de las canchas por 3 meses.

El veloz extremo deberá ser intervenido quirúrgicamente. Este lunes o martes pasará por el quirófano”, informó el periodista Álvaro de la Rocha.

La dura lesión de García se suma a la de Nixon Cruz, quien tuvo que ser operado de los meniscos esta semana, lo que deja a Jeaustin Campos con dos bajas importantes.

El DT costarricense se va quedando sin dos de sus mejores extremos para enfrentar lo que resta del campeonato. El siguiente juego de La Máquina es contra Victoria, el miércoles 11 de marzo.

