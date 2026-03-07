Olimpia vs. Real España: a qué hora juegan y cómo ver el duelo por la Liga Nacional de Honduras

La Jornada 10 del Clausura 2026 en Honduras tiene un plato fuerte en Tegucigalpa: Olimpia vs. Real España en el Chelato Uclés, un choque directo en la parte alta que puede mover la pelea por el liderato.

La “Máquina” llega con la presión de defender la cima, porque Real España es líder e invicto, mientras que Olimpia busca recuperarse y meterse de lleno en la discusión por los primeros puestos con un triunfo en casa.

¿A qué hora juegan Olimpia vs. Real España?

El partido se jugará el domingo 8 de marzo de 2026 en el Estadio Chelato Uclés.

Hora (Honduras): 5:15 p.m.



¿Dónde ver EN VIVO Olimpia vs. Real España?

En Honduras, la transmisión será por Canal Deportes TVC.

Cómo llega Olimpia

Olimpia llega con ganas de cambiar el chip después de un golpe reciente y con la chance de apretar la tabla: la propia Liga lo ubica 4° con 11 puntos, todavía en carrera por meterse en el top de arriba.

En su última presentación, empató 1-1 ante Motagua, un resultado que lo dejó necesitado de ganar para no perderle pisada a los punteros.

Cómo llega Real España

Real España aterriza en Tegucigalpa como líder e invicto del Clausura 2026, con 18 puntos en 8 partidos, y sabiendo que Motagua lo sigue de cerca.

Además, viene de empatar 2-2 con Platense, un partido en el que volvió a sumar pese a las dificultades, y ahora busca sostener el primer lugar en un escenario exigente.