La Selección de Guatemala disputará un partido amistoso el próximo 27 de marzo frente a su par de Argelia en la ciudad de Turín, Italia. Es hasta el momento el único encuentro que tiene programado la Azul y Blanco para dicha ventana.

Pensando en la lista de convocados, Luis Fernando Tena ya tendría prácticamente definidos a los que dirán presente en tierras italianas para enfrentar al seleccionado que jugará el Mundial 2026. Uno de los habituales no entraría en este llamado.

El nombre que quedaría ausente para la nómina de marzo es el de Pedro Altán. El futbolista de Municipal no está pasando por un buen momento a nivel individual en lo futbolístico, aunque el principal punto por el que no sería convocado está relacionado a lo físico.

Pedro Altán quedaría fuera de la Selección de Guatemala por su forma física

Según la información que reveló el canal de Youtube de La Pizarra GT, desde el seleccionado chapín lo notan fuera de estado. No son los únicos, ya que una gran parte de la afición de los Rojos lo critica al volante ofensivo por la misma razón. También ocurre con los aficionados del combinado chapín, quienes demostraron este descontento en las pasadas Eliminatorias.

Pedro Altán quedaría fuera de la nómina.

Este presente dejaría al ex Cobán Imperial fuera de la lista de convocados que Luis Fernando Tena anunciará en los próximos días. En caso de que el DT mexicano decida no llamarlo, interrumpirá un proceso de casi dos años en los que Altán formó parte.

Las variantes que tiene Luis Fernando Tena para suplir a Pedro Altán

Entre las alternativas que tiene el seleccionador nacional, aparecen nombres como los de Olger Escobar, Arquímides Ordóñez y Matt Evans. Los tres se destacan en Estados Unidos y tienen un gran futuro por delante.

