Refuerzo de última hora: Machillo Ramírez recupera una figura clave antes de que Alajuelense visite a LAFC

El momento más esperado por la afición de Liga Deportiva Alajuelense ya está a la vuelta de la esquina. Este martes 10 de marzo, el equipo dirigido por Óscar “Machillo” Ramírez hará su estreno en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 visitando a Los Ángeles FC en el BMO Stadium, en el partido de ida de los octavos de final.

Teniendo en cuenta el poderío del rival —que viene de aplastar a Real España de Honduras con un global de 7-1 en la primera fase— el técnico manudo sabe que necesita a sus mejores hombres para poder abrigar la esperanza de salir con vida de California y preparar el golpe en la revancha, que se jugará el 17 de marzo en el Morera Soto.

Sin embargo, las bajas son inevitables. Jeison Lucumí continúa recuperándose de una lesión muscular de segundo grado en el cuádriceps derecho, mientras que Kenneth Vargas y Malcom Pilone quedaron descartados tras lesionarse en la victoria del fin de semana ante San Carlos. Ninguno de los tres futbolistas formó parte del avión rojinegro que aterrizó en suelo estadounidense durante la madrugada del lunes.

La buena noticia para la Liga

En medio de este panorama complicado, Machillo Ramírez recibió al menos una noticia positiva antes del compromiso internacional: podrá volver a contar con Guillermo Villalobos, una pieza importante para la zaga rojinegra.

El defensor de 24 años se había perdido los últimos dos partidos del Clausura 2026 debido a una molestia muscular, y el propio entrenador había advertido que su presencia frente a LAFC estaba en duda.

Villalobos viajó a Los Ángeles con la Liga (LDA).

Finalmente, “Memo” fue incluido en la lista de convocados que viajó a Estados Unidos, por lo que podría volver a sumar minutos en uno de los encuentros más importantes de la temporada para la Liga.

¿A qué hora juega LDA vs LAFC?

El duelo entre Los Ángeles FC y Liga Deportiva Alajuelense se disputará este martes 10 de marzo a las 9:00 p.m. (hora de Costa Rica) en el BMO Stadium. La revancha de la serie se jugará una semana después, el martes 17 de marzo a las 7:00 p.m. en el Estadio Alejandro Morera Soto, donde se definirá cuál de los dos equipos avanzará a los cuartos de final de la Concachampions.

En síntesis

–Debut en Concachampions: Alajuelense enfrentará a LAFC este 10 de marzo en el BMO Stadium por la ida de los octavos de final.

–Bajas sensibles: Jeison Lucumí, Kenneth Vargas y Malcom Pilone no viajaron a Estados Unidos por lesión.

–Alta importante: Guillermo Villalobos volvió a la convocatoria tras perderse dos partidos por una molestia muscular.