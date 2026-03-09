Con su nuevo ciclo en Comunicaciones, el Fantasma Figueroa parece haber conseguido el primer objetivo por el que fue contratado: salir de la zona de descenso. Hoy, el conjunto crema ocupa el séptimo puesto de la tabla acumulada y sacó una ventaja 10 puntos sobre los dos últimos.

Además de conseguir varios puntos y colocarse en el primer puesto, el entrenador chileno tuvo algunos enfrentamientos en las conferencias de prensa. Por este motivo, no asiste a prestar declaraciones hace ocho partidos.

Este domingo, en el partido contra Achuapa que terminó por 4-0 en favor de Comunicaciones, el técnico tomó otra decisión para no tener contacto con la prensa de Guatemala. Esta vez obligó a que haya modificaciones en el Cementos Progreso.

La cuenta Marca502 publicó en X la imagen en la que se puede apreciar el cambio de lugar de las bancas de suplentes. Pasaron de estar en el sector Tribuna al sector Preferencia, zona en la que la prensa tiene prohibido acercarse.

De esta manera, la prensa de Guatemala tendrá más que difícil dialogar con el Fantasma Figueroa, ya que el DT toma decisiones para evitarla. Al menos cuando los Cremas jueguen en el Cementos Progreso, el técnico podrá estar lejos de los periodistas.

Comunicaciones se juega el liderazgo contra Cobán Imperial

En la próxima jornada, Comunicaciones pondrá en juego su liderazgo. Enfrentará a Cobán Imperial, que ubica la segunda posición y se encuentra a tres puntos del equipo blanco. De ganar, podrá sacar una mayor ventaja y asegurarse cada vez más ese primer puesto.

