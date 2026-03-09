De regreso a La Cueva: Javon East sorprende a Saprissa con el mensaje que pocos esperaban

Saprissa continúa consolidándose en el Torneo Clausura 2026 gracias a una racha positiva que ya lo tiene con seis victorias y 21 puntos, cifras que lo mantienen en el segundo lugar de la tabla, solo por detrás de Herediano

En el apartado ofensivo, el conjunto tibaseño suma 16 goles, lo que lo convierte en el segundo equipo más anotador del torneo. Ese rendimiento en ataque ha traído a la memoria el nombre de Javon East, quien volvió a ser tema de conversación en el entorno de La Cueva.

Así sorprendió Javon East al Saprissa

A través de redes sociales, Javon East volvió a mostrarse cercano al Deportivo Saprissa luego de que trascendieran varias imágenes relacionadas con su entorno personal y su vínculo con el club.

Entre ellas, destacó la presencia de su hija en La Cueva junto a la familia de Guzmán, un detalle que llamó la atención entre los aficionados y también felicitó a Orlando Sinclair por su gol ante Herediano.

Javon East en su cuenta oficial de IG

La hija de Javon East con la familia de Guzmán

Entre mensajes, felicitaciones y la presencia de su entorno familiar en La Cueva, Javon East volvió a generar conversación en el saprissismo, reavivando el recuerdo de su paso por el club y la conexión que aún mantiene con el entorno morado.

Actualmente, el delantero de 30 años milita en el Hapoel Be’er Sheva de la Liga Premier de Israel, donde continúa con su carrera profesional.

Datos claves

