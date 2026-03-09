La Selección de Panamá espera por lo que será su participación en la Copa del Mundo 2026. Los Canaleros integran el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana. En el debut enfrentarán a los africanos en lo que parece ser la disputa por el tercer puesto.

Es importante saber que en este Mundial 2026 las ocho mejores terceras selecciones podrán clasificar a los 16avos de final. Teniendo en cuenta que Inglaterra y Croacia son los más fuertes del grupo, todo apunta al enfrentamiento directo ante Ghana.

Justamente este lunes, la Federación Panameña de Fútbol se pronunció acerca del partido contra los ghaneses. La Fepafut anunció en sus canales oficiales que faltan 100 días para el juego entre Panamá y Ghana, el cual marcará el debut de ambos en el Grupo L.

La estrategia de Panamá para el debut contra Ghana en el Mundial 2026

Este será el próximo 17 de junio en el BMO Field de Toronto. Para sacar adelante este encuentro, Thomas Christiansen y su cuerpo técnico tomaron una decisión importante que llevarán a cabo en la fecha FIFA de marzo.

Panamá programó dos partidos amistosos contra Sudáfrica con la idea de jugar contra un seleccionado de características similares a Ghana. Estos se llevarán a cabo el siguiente 27 y 31 de marzo en territorio sudafricano.

Panamá cierra su preparación contra Brasil

Además de los partidos ante Sudáfrica, la Federación ya pactó otro juego amistoso contra Brasil en el mítico Estadio Maracaná. Éste será el próximo 31 de mayo y marcará el cierre de la preparación de Panamá para la Copa del Mundo.

