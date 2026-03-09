Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mercado de fichajes

“No podemos controlar”: en Alajuelense admiten lo que no se había dicho sobre la salida de Alexis Gamboa al extranjero

Desde la directiva de Alajuelense reconocieron por primera vez el escenario que podría abrirse con Alexis Gamboa si aparece una oferta del fútbol internacional.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
¿Gamboa se convierte en legionario?
© Gemini.¿Gamboa se convierte en legionario?

Luego de aterrizar en Los Ángeles, ciudad que albergará el duelo de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026 entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense, Carlos Vela, gerente deportivo del cuadro rojinegro, brindó una extensa entrevista a Radio Columbia.

El directivo mexicano abordó distintos temas sobre la actualidad del campeón nacional y tricampeón centroamericano, incluyendo una consulta que mantiene expectante al liguismo: si, a raíz del nivel mostrado por Alexis Gamboa en esta temporada, podría concretarse su salida al extranjero al finalizar el semestre.

Refuerzo de última hora: Machillo Ramírez recupera una figura clave antes de que Alajuelense visite a LAFC

ver también

Refuerzo de última hora: Machillo Ramírez recupera una figura clave antes de que Alajuelense visite a LAFC

Carlos Vela se sincera sobre el futuro de Gamboa

Vela dejó entrever que el defensor de 26 años despierta interés fuera del país y que, en caso de aparecer una oferta atractiva para el jugador, sería complicado retenerlo en Alajuela.

“A ver, nosotros no podemos controlar lo que venga del mercado. Creo que tenemos jugadores con la calidad para jugar en el extranjero. Alexis Gamboa, en mi opinión, su último semestre fue para jugar en cualquier parte”, expresó.

Una vitrina llamada Concachampions

El gerente deportivo también explicó que la participación en la Concachampions puede convertirse en una valiosa plataforma para los futbolistas con proyección internacional dentro del plantel rojinegro.

Es una vitrina importante, eso es innegable, un torneo como el que vamos a vivir, porque te pone en el ojo del mundo. Ojalá podamos tener una gran participación, primero por el club y después si eso potencia individualmente a los jugadores, bienvenido sea”, añadió Vela, mencionando además el caso de otros jóvenes con proyección como Santiago Van der Putten.

Publicidad
Alexis Gamboa está listo para volver a ser legionario (LDA).

Alexis Gamboa está listo para volver a ser legionario (LDA).

Alajuelense lo hace oficial: confirman el regreso de la figura que ganó cuatro títulos con el club

ver también

Alajuelense lo hace oficial: confirman el regreso de la figura que ganó cuatro títulos con el club

Gamboa, internacional con la Selección de Costa Rica, mantiene contrato vigente con el León. Por lo tanto, cualquier eventual salida al extranjero primero debería negociarse con la directiva encabezada por Joseph Joseph, en una operación que podría resultar muy beneficiosa para las arcas de la institución rojinegra.

Publicidad

En síntesis

Interés internacional: Desde Alajuelense reconocen que Alexis Gamboa despierta interés en el mercado extranjero.

Palabra de la directiva: El gerente deportivo Carlos Vela aseguró que su último semestre fue “para jugar en cualquier parte”.

Publicidad

Vitrina importante: La Concachampions 2026 aparece como una oportunidad clave para que clubes del exterior observen al defensor.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Los DT que podrían reemplazar a Machillo Ramírez en Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

Los DT que podrían reemplazar a Machillo Ramírez en Alajuelense

En la Liga confirman la noticia que condiciona el futuro de Campbell
Liga Deportiva Alajuelense

En la Liga confirman la noticia que condiciona el futuro de Campbell

Lo que sucedió en el vestidor de Alajuelense tras la eliminación
Liga Deportiva Alajuelense

Lo que sucedió en el vestidor de Alajuelense tras la eliminación

Olimpia envuelto en polémica: Yustin Arboleda recibe notificación que provocaría feroz castigo
Honduras

Olimpia envuelto en polémica: Yustin Arboleda recibe notificación que provocaría feroz castigo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo