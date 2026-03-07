Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Motagua es líder invicto y Real España llega obligado ante Olimpia

El Motagua de Javier López derrotó 3-1 al Choloma por la jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga Nacional y se coloca como líder del torneo con 19 puntos, uno más por encima de Real España.

Los goles de Motagua llegaron a través de Rodrigo de Olivera, Rodrigo Gómez y Carlos Mejía. Esta fue la quinta victoria del Ciclón Azul en lo que va del torneo.

Ese triunfo de las Águilas obliga a La Máquina de Jeaustin Campos a buscar el triunfo en su visita a Tegucigalpa para seguir sosteniendo el liderato del torneo.

Sin embargo, el Real España no la tendrá nada fácil, ya que enfrentará a un Olimpia de Eduardo Espinel que también llega con la obligación de sumar para escalar en la tabla de posiciones.

El actual bicampeón de Honduras marcha quinto en el torneo con once unidades, por lo que necesita el triunfo para alcanzar al menos el tercer lugar. Mientras Real España sigue invicto en el torneo.

Así está la tabla

Equipo Puntos PJ 1 Motagua 19 9 2 Real España 18 8 3 Olancho 13 9 4 Marathón 11 9 5 Olimpia 11 8 6 Lobos UPNFM 10 8 7 Victoria 10 8 8 Juticalpa 9 9 9 Platense 8 9 10 Choloma 6 9 11 Génesis 6 8

Los resultados de la jornada

Olancho 2-1 Platense

Choloma 1-3 Motagua

Olimpia vs. Real España (Domingo 7 de marzo)

Victoria vs. Génesis (Domingo 7 de marzo)

Lobos UPNFM vs. Juticalpa (Domingo 7 de marzo)

La jornada 11 de la Liga Nacional

Choloma vs. Marathón

Génesis vs. Olancho

Motagua vs. Lobos UPNFM

Real España vs. Victoria

Platense vs. Olimpia