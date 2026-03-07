Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Motagua es líder invicto y Real España llega obligado ante Olimpia

Motagua sigue sin conocer la derrota en la Liga Nacional y pone en alerta al Real España del tico Jeaustin Campos que se enfrenta a Olimpia.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
El Motagua dormirá como líder invicto del Clausura 2026 en Honduras. Foto: X Motagua.
El Motagua dormirá como líder invicto del Clausura 2026 en Honduras. Foto: X Motagua.

El Motagua de Javier López derrotó 3-1 al Choloma por la jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga Nacional y se coloca como líder del torneo con 19 puntos, uno más por encima de Real España.

Los goles de Motagua llegaron a través de Rodrigo de Olivera, Rodrigo Gómez y Carlos Mejía. Esta fue la quinta victoria del Ciclón Azul en lo que va del torneo.

Ese triunfo de las Águilas obliga a La Máquina de Jeaustin Campos a buscar el triunfo en su visita a Tegucigalpa para seguir sosteniendo el liderato del torneo.

José Francisco Molina recibe filosa sentencia como DT de Honduras que impacta a Thomas Christiansen en Panamá

ver también

José Francisco Molina recibe filosa sentencia como DT de Honduras que impacta a Thomas Christiansen en Panamá

Sin embargo, el Real España no la tendrá nada fácil, ya que enfrentará a un Olimpia de Eduardo Espinel que también llega con la obligación de sumar para escalar en la tabla de posiciones.

El actual bicampeón de Honduras marcha quinto en el torneo con once unidades, por lo que necesita el triunfo para alcanzar al menos el tercer lugar. Mientras Real España sigue invicto en el torneo.

Así está la tabla

EquipoPuntosPJ
1Motagua199
2Real España188
3Olancho139
4Marathón119
5Olimpia118
6Lobos UPNFM108
7Victoria108
8Juticalpa99
9Platense89
10Choloma69
11Génesis68
Publicidad

Los resultados de la jornada

  • Olancho 2-1 Platense
  • Choloma 1-3 Motagua
  • Olimpia vs. Real España (Domingo 7 de marzo)
  • Victoria vs. Génesis (Domingo 7 de marzo)
  • Lobos UPNFM vs. Juticalpa (Domingo 7 de marzo)
“Prepárate”: la confesión de Alex López que deja expuesto a exjugador de Olimpia con José Francisco Molina

ver también

“Prepárate”: la confesión de Alex López que deja expuesto a exjugador de Olimpia con José Francisco Molina

La jornada 11 de la Liga Nacional

  • Choloma vs. Marathón
  • Génesis vs. Olancho
  • Motagua vs. Lobos UPNFM
  • Real España vs. Victoria
  • Platense vs. Olimpia
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Mario Acevedo comenzará la segunda vuelta con Municipal sin varios jugadores claves
Guatemala

Mario Acevedo comenzará la segunda vuelta con Municipal sin varios jugadores claves

José Francisco Molina recibe filosa sentencia como DT de Honduras que impacta a Thomas Christiansen en Panamá
Honduras

José Francisco Molina recibe filosa sentencia como DT de Honduras que impacta a Thomas Christiansen en Panamá

Partido de la Liga de El Salvador tuvo que cambiar de fecha por fuerza mayor
El Salvador

Partido de la Liga de El Salvador tuvo que cambiar de fecha por fuerza mayor

Brayan Gil da alegría a El Salvador a pocas semanas de tener actividad en la Fecha FIFA de marzo
El Salvador

Brayan Gil da alegría a El Salvador a pocas semanas de tener actividad en la Fecha FIFA de marzo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo