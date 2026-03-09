El conflicto legal que rodea a Celso Borges, capitán de Liga Deportiva Alajuelense, sumó un nuevo capítulo que ahora salpica directamente a su entorno familiar. En medio del proceso de divorcio con su todavía esposa, la española Marta Peralta, apareció una nueva arista judicial que involucra a Alexandre Borges Guimarães. El exentrenador de la Selección de Costa Rica y de Alajuelense quedó en el centro de la disputa luego de que el Ministerio Público abriera una causa penal en su contra por el presunto delito de desobediencia.

La información se conoció a partir de una consulta realizada por el diario La Teja, donde se confirmó que existe un expediente paralelo relacionado con el conflicto legal entre la pareja. La Fiscalía explicó que el caso fue abierto a partir de un testimonio de piezas dentro del proceso principal y posteriormente fue remitido a la Fiscalía de Pavas para continuar con el trámite correspondiente.

La denuncia que fue contra Guimaraes

Según lo informado por las autoridades judiciales, el expediente abierto contra Alexandre Guimaraes corresponde a la causa 26-000128-1197-PE. El proceso investiga un posible delito de desobediencia, una figura contemplada en el Código Penal costarricense que puede ser castigada con una pena de hasta tres años de prisión cuando una persona incumple una orden emitida por una autoridad judicial o pública.

“En contra de Borges Guimaraes se realizó un testimonio de piezas (expediente paralelo al principal), bajo la causa 26-000128-1197-PE, por el aparente delito de desobediencia. La causa se remitió a la Fiscalía de Pavas para el respectivo trámite”, indicó la Fiscalía ante la consulta realizada por el medio. La apertura del caso introduce un nuevo elemento dentro de una disputa que ya venía escalando en el ámbito legal.

La esposa de Celso Borges denuncia al futbolisat y a su padre, Guimaraes.

El abogado de Marta Peralta, Hugo Navas, explicó que el origen del conflicto que motivó esta investigación estaría relacionado con una situación aparentemente menor, pero que derivó en tensiones dentro de la propiedad que ambos comparten. Según su versión, el problema se vincula con el uso de los espacios de estacionamiento del departamento donde reside la pareja.

“Lo que tengo entendido es que él (Guimarães) no ha respetado en dejarle el estacionamiento libre a ella del departamento y más que todo lo que han hecho es provocarla, estacionando el carro a mitad del espacio, cuando es un estacionamiento para dos vehículos”, afirmó el abogado. Navas agregó que, a raíz de esta situación, la Fiscalía habría abierto de oficio un expediente paralelo por desobediencia al considerar que se estaría incumpliendo una disposición relacionada con la propiedad.

El caso aparece en paralelo a otra investigación que también involucra directamente a Celso Borges. Días atrás se confirmó que el Ministerio Público analiza una causa por el presunto delito de fraude de simulación de bienes gananciales dentro del proceso de divorcio.

Desde el bufete Alta Batalla, representantes legales tanto del futbolista como de Guimarães, señalaron que por el momento no emitirán declaraciones públicas mientras revisan el expediente judicial. Mientras tanto, el conflicto legal sigue sumando capítulos que mantienen bajo la lupa a una de las familias más reconocidas del fútbol costarricense.

