Nadie lo vio venir: Olimpia junto con Motagua toman la decisión que impacta a Real España y Marathón en los Clásicos

Olimpia vs. Motagua y Real España vs. Marathón tendrán un nuevo destino, decisión que tiene sorprendido a todos en pleno Clausura 2026 de la Liga Nacional.

Y es que los cuatro clubes de Honduras disputarán encuentros amistosos en la ciudad de New Orleans en Estados Unidos, según anunciaron los organizadores de la New Orleans Cup.

Los juegos se desarrollarán el próximo 29 de marzo de 2026. En esas fechas estará vigente la fecha FIFA en la que Honduras disputará un amistoso contra Perú en España.

En ese sentido, los Olimpia, Motagua, Real España y Marathón no podrán contar con los futbolistas que sean seleccionados por José Francisco Molina con la Selección de Honduras.

Los duelos serán disputados en Tad Gormley Stadium, escenario que será histórico para los aficionados hondureños que residen en esta parte de Estados Unidos.

