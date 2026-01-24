Es tendencia:
Honduras

“Fue el destino”: a toda Honduras se le eriza la piel por Dereck Moncada y el gran salto que dio

Dereck Moncada habla dentro de la cancha y su primer partido con el Inter de Bogotá marcó. Esto dicen del hondureño de 18 años.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Dereck Moncada debutó con gol en la primera división de Colombia.
Dereck Moncada tuvo un debut irrepetible en el Inter de Bogotá de la primera división de Colombia tras salir de Olimpia. El catracho marcó en su debut e hizo historia.

Moncada comenzó como titular y desde los primeros minutos generó un impacto diferente en su equipo, ya que no ocupo de mucho tiempo para su adaptación.

En el cierre del primer tiempo, Inter lo perdía 0-1 ante Cúcuta Deportivo, hasta que llegó Dereck Moncada.

La gran aparición de Dereck Moncada

Con un olfato goleador bien desarrollado, el catracho anticipió y estuvo atento a un rebote en el área para igualar el partido.

En Colombia emocionaron a toda Honduras porque Moncada no solo marcó, si no que hizo historia para su club.

“Esto es historia en el fútbol colombiano. El primer gol del Inter Bogotá en el fútbol profesional, lo marca un hondureño”, se escucha en el relato de la anotación.

Elogios como “fue el destino”, “hace historia”, “en el difícil fútbol colombiano anota”, fueron los que recibió el joven de 18 años.

Al final, el tanto de Moncada sirvió para la remontada del Inter que derrotó 2-1 al Cúcuta. El hondureño fue titular, recibió amarilla aparte del gol y salio al 71.

