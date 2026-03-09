Olimpia envuelto en polémica: Yustin Arboleda recibe notificación que provocaría feroz castigo

Este lunes 9 de marzo se dio a conocer el acta arbitral de Nelson Salgado, árbitro encargado del empate 1-1 entre Olimpia y Real España por la jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Al final del partido, Yustin Arboleda fue expulsado por sus constantes reclamos. El delantero recibió una doble amarilla debido a sus comentarios y se retiró hacia los camerinos molesto por la decisión.

¿Qué dice el acta arbitral sobre Yustin Arboleda?

En el acta, se menciona al jugador melenudo por haber confrontado al equipo arbitral una vez finalizado el encuentro.

“Una vez terminado el partido, el jugador #19, Yustin Arboleda, me confrontó a mí y a mi equipo arbitral desde el ingreso del túnel hasta llegar a los camerinos, diciendo: ‘Son unos mediocres, tienen miedo de pitarle al Olimpia, no sirven, siempre la misma mierda con ustedes, siempre joden ustedes’.”

Tras sus palabras, Arboleda podría enfrentarse a una fuerte sanción por parte de la Comisión de Disciplina, que evaluará el caso a fondo esta semana.

Yustin podría ser sancionado con una suspensión de uno a cuatro partidos. Esto significaría que Olimpia podría perder a uno de sus atacantes para el inicio de la segunda vuelta del Clausura 2026.

