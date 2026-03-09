Recado a Hernán Medford: Tepa González no se calla y apunta al DT de Saprissa tras la caída de Herediano

Mientras los jugadores y la afición del Deportivo Saprissa celebraban el valioso triunfo por 2-1 ante Herediano, líder del Clausura 2026, el técnico de los morados dejó una frase que rápidamente generó polémica en el camerino del Team.

“Hoy le pasamos por encima al Herediano y el que tenga duda que saquen y analicen. Le pasamos por encima en sistema, en táctica, en fútbol. Hoy fuimos superior totalmente. Le pasamos por encima a Herediano, hicimos un partidazo”, sentenció Hernán Medford en plena conferencia de prensa.

Desacuerdo en Herediano

Las palabras del estratega tibaseño no tardaron en encontrar resistencia desde el lado florense. El primero en mostrar su desacuerdo fue el propio entrenador rojiamarillo, José Giacone, quien ofreció una lectura distinta de lo ocurrido en el campo.

“Veo que en el primer tiempo ellos jugaron mejor, sin ser contundentes. Después nosotros lo tuvimos controlado manejando mejor el mediocampo. El segundo nosotros jugamos mejor. Yo tengo autocrítica, el primer tiempo fue de ellos. Lo respeto, pero mi valoración es esa. El resultado fue excesivo, era un empate porque fue un tiempo para cada uno”, explicó el argentino.

“Tepa” González suma un mensaje contundente

Las palabras de Giacone encontraron eco en las declaraciones del autor del único tanto herediano, José de Jesús “Tepa” González, quien también decidió poner en tela de juicio la afirmación del “Pelícano” en la zona mixta.

“Yo no considero que Saprissa fue superior. La verdad es que le planteamos un muy buen segundo tiempo, estuvimos de tú a tú, tuvimos cuatro oportunidades. Al final de cuentas supieron aprovechar su localía y fueron contundentes”, aseguró el delantero mexicano, sumándose a las voces que se plantaron en contra de Medford.

¿Cómo está la tabla del Clausura de Costa Rica?

La victoria del Monstruo le permitió recortar distancias en la parte alta de la tabla, aunque Herediano sigue como único líder de la fase regular del Torneo Clausura 2026.

Así está el Clausura 2026.

Los florenses acumulan 22 puntos en 11 partidos, mientras que Saprissa ya los persigue de cerca con 21 unidades. Apenas detrás aparece Cartaginés con 20, mientras que AD San Carlos ocupa la cuarta posición con 17 puntos.

