Honduras

Eduardo Espinel suma a mediocampista que regresa a Olimpia para el Clausura 2026: “Gran noticia”

El futbolista no ha jugado desde hace más de tres meses, pero su regreso es celebrado por el olimpismo que sigue creyendo en su talento.

José Rodas

Por José Rodas

Eduardo Espinel dirigiendo un entrenamiento con Olimpia. Foto: X Olimpia.
Luego de someterse a una cirugía de rodilla, Olimpia anunció el regreso del futbolista Axel Jamir Maldonado a los entrenamientos con el resto del grupo. Eduardo Espinel suma al futbolista a la posición en la que únicamente contaba con Agustín Mulet.

Axel Jamir Maldonado ha estado fuera de los terrenos de juego desde noviembre de 2025 y se espera que su regreso se cumpla en la próximas jornadas del Clausura 2026.

Golpe inesperado: el grave problema de Jeaustin Campos que preocupa también a la Selección de Honduras

De esta forma, Jamir Maldonado podría formar parte de la convocatoria de Olimpia para el clásico ante Real España, aunque su retorno a los terrenos de juego será paulatino.

“Ya entrena a la par del plantel de Olimpia. Operado de la rodilla derecha en noviembre de 2025, regresa tal como lo prometió: entre marzo y abril. El Clausura 2026 lo espera… y los Leones reciben una gran noticia”, escribió el periodista Carlos Ordoñez.

Hondureño da el gran salto en su carrera profesional y ficha por el LAFC de Estados Unidos

Olimpia en el Clausura 2026

Olimpia marcha cuarto en la tabla de posiciones de la Liga Nacional con 11 unidades en ocho partidos disputados. El club de Espinel ha sacado tres triunfos, un empate y tres derrotas.

El clásico ante el Real España de Jeaustin Campos está programado para el domingo 8 de marzo a las 5:15 de la tarde y será transmitido por Deportes TVC.

