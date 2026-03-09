José Giacone bajo amenaza: Herediano se expone a una sanción de Unafut y Jafet Soto no puede hacer nada

Herediano ha tenido un arranque sólido en el Clausura 2026 y se ha mantenido en la parte alta de la tabla tras una primera vuelta bastante disputada.

El conjunto florense al mando de José Giacone lidera el campeonato con 22 puntos, producto de siete victorias, un empate y tres derrotas, números que reflejan el buen momento que atraviesa en el torneo.

Sin embargo, no todo es tranquilidad en el cuadro rojiamarillo. Mientras el equipo sostiene su buen rendimiento deportivo, también surge la posibilidad de una sanción por parte de Unafut, una situación que podría poner en una posición comprometida a Jafet Soto.

ver también A Jafet Soto no le caerá bien: Giacone expone su último paso por Herediano y marca distancia

ver también Desde Unafut: Marcel Hernández recibe la notificación que impacta a Herediano tras caer ante Saprissa

¿A cuál sanción se expone Herediano desde Unafut?

La situación de Herediano comienza a generar preocupación más allá de lo deportivo, ya que el club no ha logrado sumar minutos suficientes en la regla Sub-21 impuesta por Unafut y eso lo pone en riesgo de recibir una sanción.

Con 11 fechas disputadas, el Team todavía tiene pendientes 592 minutos, por lo que está obligado a incrementar de forma considerable la participación de jugadores jóvenes en lo que resta del torneo.

En caso de incumplimiento, el equipo será castigado con la deducción de tres puntos al cierre de la fase regular, una sanción que también puede influir como criterio de desempate.

Publicidad

Publicidad

Jafet Soto – Herediano

Así funciona la regla desde Unafut

Cada equipo del campeonato está obligado a acumular 1.200 minutos con futbolistas jóvenes, de acuerdo con la regla establecida por el reglamento.

Publicidad

Esa contabilización varía según el año de nacimiento de los jugadores: los nacidos en 2007, 2008, 2009 y 2010 aportan un 125%, los de 2005 y 2006 suman el 100%, mientras que los nacidos en 2004 únicamente contabilizan un 50%.

Publicidad

Además, el reglamento establece consecuencias claras para los clubes que no logren completar esa cuota.

Publicidad

Datos claves