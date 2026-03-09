El salto que tanto buscó: Jeyland Mitchell recibe la noticia que ilusiona a Costa Rica con su futuro en Europa

El ascenso meteórico de Jeyland Mitchell a la élite del fútbol mundial estuvo cerca de tener como amarga contraparte una caída igual de abrupta. Afortunadamente, el joven defensor costarricense está volviendo a dar señales que alimentan la ilusión de la afición tica respecto a su futuro.

Tras ser apartado del Feyenoord Rotterdam por decisión de Robin van Persie y, paralelamente, perder su lugar en la Selección Nacional durante el ciclo ya finalizado de Miguel “Piojo” Herrera, el ex jugador de Liga Deportiva Alajuelense tuvo que buscar un nuevo destino para relanzar su carrera.

ver también Refuerzo de última hora: Machillo Ramírez recupera una figura clave antes de que Alajuelense visite a LAFC

La oportunidad llegó en forma de préstamo al Sturm Graz de la primera división de Austria, un escenario donde el defensor de 21 años ha comenzado a recuperar sensaciones y minutos importantes.

Jeyland Mitchell está de vuelta

Tras completar su proceso de adaptación a la Bundesliga —que no debe confundirse con la liga homónima de la vecina Alemania—, Mitchell comienza a consolidarse como una garantía defensiva dentro del conjunto blanquinegro.

Jeyland Mitchell está volviendo a brillar (Sturm Graz).

Prueba de ello fue su actuación en la victoria del domingo por 2-0 ante Altach, resultado que permitió al Sturm Graz alcanzar el liderato del torneo. El costarricense fue elegido mejor jugador del partido, recibiendo una valoración de 8,3 en Sofascore, una de las más altas de la jornada.

Publicidad

Publicidad

Otra vez en el radar internacional

Gracias a ese rendimiento, Mitchell también apareció entre las 10 mejores actuaciones de futbolistas hispanoamericanos en Europa, excluyendo las cinco grandes ligas. El defensor tico ocupó el tercer lugar del listado, solo por detrás de los uruguayos Nicolás Marichal (Dynamo Moscú) y Rodrigo Zalazar (Sporting Braga).

Tweet placeholder

Publicidad

ver también “Estoy preparado”: el DT que suena para reemplazar a Machillo Ramírez confirma su futuro en Alajuelense

Este repunte en el rendimiento de Jeyland Mitchell representa una noticia muy alentadora para el fútbol costarricense. En el inicio de un nuevo ciclo para la Tricolor bajo la conducción de Fernando “Bocha” Batista, muchos aficionados vuelven a ilusionarse con ver al ex manudo consolidado como una de las figuras del combinado nacional.

Publicidad

En síntesis

–Nuevo comienzo en Europa: Jeyland Mitchell se encuentra a préstamo en el Sturm Graz de Austria tras salir del Feyenoord Rotterdam.

Publicidad

–Actuación destacada: Fue la figura en la victoria 2-0 ante Altach, con una calificación 8,3 en Sofascore.

–Reconocimiento internacional: Su rendimiento lo ubicó tercero entre las mejores actuaciones de hispanoamericanos en Europa fuera de las cinco grandes ligas.

Publicidad