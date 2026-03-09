Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Legionarios

El salto que tanto buscó: Jeyland Mitchell recibe la noticia que ilusiona a Costa Rica con su futuro en Europa

Tras un período complicado en Europa, Jeyland Mitchell vuelve a despertar la ilusión en Costa Rica sobre su proyección internacional.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Jeyland Mitchell está de vuelta.
© Instagram.Jeyland Mitchell está de vuelta.

El ascenso meteórico de Jeyland Mitchell a la élite del fútbol mundial estuvo cerca de tener como amarga contraparte una caída igual de abrupta. Afortunadamente, el joven defensor costarricense está volviendo a dar señales que alimentan la ilusión de la afición tica respecto a su futuro.

Tras ser apartado del Feyenoord Rotterdam por decisión de Robin van Persie y, paralelamente, perder su lugar en la Selección Nacional durante el ciclo ya finalizado de Miguel “Piojo” Herrera, el ex jugador de Liga Deportiva Alajuelense tuvo que buscar un nuevo destino para relanzar su carrera.

Refuerzo de última hora: Machillo Ramírez recupera una figura clave antes de que Alajuelense visite a LAFC

ver también

Refuerzo de última hora: Machillo Ramírez recupera una figura clave antes de que Alajuelense visite a LAFC

La oportunidad llegó en forma de préstamo al Sturm Graz de la primera división de Austria, un escenario donde el defensor de 21 años ha comenzado a recuperar sensaciones y minutos importantes.

Jeyland Mitchell está de vuelta

Tras completar su proceso de adaptación a la Bundesliga —que no debe confundirse con la liga homónima de la vecina Alemania—, Mitchell comienza a consolidarse como una garantía defensiva dentro del conjunto blanquinegro.

Jeyland Mitchell está volviendo a brillar (Sturm Graz).

Jeyland Mitchell está volviendo a brillar (Sturm Graz).

Prueba de ello fue su actuación en la victoria del domingo por 2-0 ante Altach, resultado que permitió al Sturm Graz alcanzar el liderato del torneo. El costarricense fue elegido mejor jugador del partido, recibiendo una valoración de 8,3 en Sofascore, una de las más altas de la jornada.

Publicidad

Otra vez en el radar internacional

Gracias a ese rendimiento, Mitchell también apareció entre las 10 mejores actuaciones de futbolistas hispanoamericanos en Europa, excluyendo las cinco grandes ligas. El defensor tico ocupó el tercer lugar del listado, solo por detrás de los uruguayos Nicolás Marichal (Dynamo Moscú) y Rodrigo Zalazar (Sporting Braga).

Tweet placeholder
Publicidad
“Estoy preparado”: el DT que suena para reemplazar a Machillo Ramírez confirma su futuro en Alajuelense

ver también

“Estoy preparado”: el DT que suena para reemplazar a Machillo Ramírez confirma su futuro en Alajuelense

Este repunte en el rendimiento de Jeyland Mitchell representa una noticia muy alentadora para el fútbol costarricense. En el inicio de un nuevo ciclo para la Tricolor bajo la conducción de Fernando “Bocha” Batista, muchos aficionados vuelven a ilusionarse con ver al ex manudo consolidado como una de las figuras del combinado nacional.

En síntesis

Nuevo comienzo en Europa: Jeyland Mitchell se encuentra a préstamo en el Sturm Graz de Austria tras salir del Feyenoord Rotterdam.

Publicidad

Actuación destacada: Fue la figura en la victoria 2-0 ante Altach, con una calificación 8,3 en Sofascore.

Reconocimiento internacional: Su rendimiento lo ubicó tercero entre las mejores actuaciones de hispanoamericanos en Europa fuera de las cinco grandes ligas.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
“Grave lesión”: Jeyland Mitchell lamenta un doloroso revés
Costa Rica

“Grave lesión”: Jeyland Mitchell lamenta un doloroso revés

Van Persie lo limpió del Feyenoord, Piojo Herrera de Costa Rica y ahora esto: Jeyland Mitchell sufre un nuevo revés
Costa Rica

Van Persie lo limpió del Feyenoord, Piojo Herrera de Costa Rica y ahora esto: Jeyland Mitchell sufre un nuevo revés

El polémico mensaje de Jeyland Mitchell tras ser marginado de La Sele
Costa Rica

El polémico mensaje de Jeyland Mitchell tras ser marginado de La Sele

Olimpia envuelto en polémica: Yustin Arboleda recibe notificación que provocaría feroz castigo
Honduras

Olimpia envuelto en polémica: Yustin Arboleda recibe notificación que provocaría feroz castigo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo