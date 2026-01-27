Olimpia lo pudo fichar, pero Eduardo Espinel decidió rechazarlo y ahora tiene nuevo club Honduras

Germán “El Patón” Mejía encontró nuevo equipo en la segunda división del fútbol de Honduras al ser anunciado como el nuevo fichaje del Arsenal SAO que ya lo presentó oficialmente en sus redes sociales.

El mediocampista de 31 años culmina así su paso por los Lobos de la UPNFM, club del que salió por cuestiones extra futbolísticas, según contó en una reciente entrevista.

Mejía también contó que él le solicitó una oportunidad a la directiva de Olimpia; sin embargo, tenía claro que su fichaje solo podía ser aprobado por el entrenador Eduardo Espinel.

“Tengo buena relación con la directiva y pregunté. No ellos a mí, yo a ellos para ver si había una oportunidad y terminar donde nacía, solo hablé pidiendo una oportunidad, pero el entrenador es el que manda”, dijo el Patón a Deportes Kairos.

La trayectoria del “patón”

Olimpia

Club Pérez Zeledón

Municipal Limeño

Real España

Lobos de la UPNFM

Pensó en el retiro

Recientemente, el Patón también estuvo pensando en el retiro del fútbol profesional; sin embargo, el Arsenal SAO lo convenció de continuar jugando en el ascenso.

“Me quiero retirar la verdad, hay cosas en el fútbol que muchos ocultamos y pues pasé una situación en la UPN complicada, sobre esas cosas que no se pueden hablar”, reveló Mejía.