Se filtra el último fichaje de Olimpia y que tiene la aprobación de Eduardo Espinel

Olimpia se ha comenzado a llenar de uruguayos desde que Eduardo Espinel es el técnico de los blancos. Está en la plantilla actual Emanuel Hernández y Facuando Queiroz.

Se sumó recientemente el extremo Santiago Ramírez y ahora otro de perfil charrúa podría venir a Honduras y ser el último fichaje del DT.

Álvaro de la Rocha adelanta que Olimpia está muy interesado en el volante Bruno Veglio Araújo, quien viene de jugar en el Montevideo Wanderers de su país.

Araújo tiene mucha experiencia y hasta fue capitán de este equipo. Lo bueno es que su edad tiene para dar mucho, ya que solo cuenta con 27 años.

Olimpia trabaja en su incorporación y seguro será un volante que ayude mucho a Espinel en la disputa de los dos torneos que tiene, Liga Nacional de Honduras y Concachampions 2026.

“Club Olimpia Deportivo ha demostrado interés en el volante uruguayo, Bruno Veglio Araújo.

El ‘Colorado’ es agente libre tras finalizar su vínculo con Montevideo Wanderers donde jugó durante 7 temporadas y llegó a ser capitán.

Es una opción latente para reforzar al equipo de Eduardo Espinel. Tiene 27 años”.