José Francisco Molina recibe filosa sentencia como DT de Honduras que impacta a Thomas Christiansen en Panamá

El nombramiento de José Francisco Molina en la selección sigue sin convencer a algunos entrenadores de Honduras.

Por José Rodas

José Francisco Molina debutará con Honduras el próximo 31 de marzo.
El nombramiento de José Francisco Molina como entrenador de la Selección de Honduras sigue siendo tema de discusión y en esta ocasión el exjugador de Olimpia, Reynaldo Tilguath brindó su opinión sobre el DT español.

Tilguath, quien fue compañero del exarquero panameño Donaldo González en Olimpia, aseguró que Honduras tuvo que ir en busca del entrenador Thomas Christiansen.

“Yo admiro a los ticos porque ellos decían que podía llegar Patrick Kluivert, es algo diferente. El de Panamá es Christiansen, ¿por qué no lo buscó Honduras si él ya conoce el medio? Donaldo González me dijo que no va a seguir. No le han hecho otra oferta y capaz la oferta de donde venga, puede ser mejor”, dijo en conversación con Líderes Podcast.

El exjugador también cuestionó el nombramiento de Francis Hernández como director deportivo y aseguró que él únicamente servirá de escudo cuando la selección marche mal.

“¿Cuánto ganarán entre Francis Hernández y José Francisco Molina? ¿80 mil dólares? Los 20 mil que se van en Francis, invertirlo en un solo cuerpo técnico. Francis solo será un escudo cuando le vaya mal”, dijo.

Reynaldo Tilguath ha dirigido a clubes de primera división en Honduras. Foto: Diario Más.
Molina y la primera convocatoria

Por otro lado, el exentrenador de la Sub-20 de Honduras también opinó que el nuevo estratega apenas debe conocer cuatro futbolistas y que la convocatoria está armada.

“Yo quiero verlo, no en esta fecha FIFA, de 23 quizá convoque a 4 que conoce, la lista ya está hecha. Mirémoslo en septiembre cuando tenga tres o cuatro meses de trabajo. Ojalá que se quede trabajando acá”, cerró.

