Olimpia o Comunicaciones: Erick Puerto conoce su destino tras el interés de Fantasma Figueroa y Rafael Villeda

El mercado de fichajes en Centroamérica sigue muy agitado y uno de los grandes atractivos es conocer el futuro de Erick Puerto, goleador de Platense.

En su torneo debut, el jugador anotó 17 goles y metió a su equipo hasta la fase triangular donde compitieron, pero no fue suficiente para meterse en la final.

La calidad de Puerto no solo se quedó en Honduras, si no que también traspasó fronteras e interesó a varios equipos como es el caso de Comunicaciones de Guatemala.

Fantasma Figueroa, nuevo DT de “Los Cremas” busca delantero y se fijó en Erick. Lo que nadie esperaba era que se retirara de la puja que sostenía con Olimpia, otro que quería los servicios del goleador.

¿Por qué Comunicaciones y Olimpia se retiraron por el fichaje de Erick Puerto?

Todo fue por el alto precio que lo tasa Platense, más de 500 mil dólares. Fantasma Figueroa busca otras opciones en el mercado y Rafael Villeda, presidente de Olimpia, lo catalogó así:

“La verdad es que me parece un muy buen jugador. Lo que ha demostrado en este semestre no es casualidad ni de un solo torneo. Se le vieron condiciones muy buenas. He recibido muy buenas referencias de personas que conocen más del tema, como directores técnicos, sobre lo que consideran que es Erick Puerto. Sin embargo, entiendo que Platense tiene aspiraciones, sobre todo para el mercado internacional. Si no me equivoco, escuché al presidente mencionar que pretenden alrededor de medio millón de dólares. Esas cifras no se pueden manejar en Honduras. A mí me encantaría tenerlo, pero si esas son las pretensiones de Platense, definitivamente no está al alcance de Olimpia”, expresó.

Comunicaciones también buscó a Rodrigo de Olivera del Olancho FC, pero todo indica que va a fichar por Motagua.