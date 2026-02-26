Nació en México, sueña con jugar en Costa Rica y le envió un mensaje al Bocha Batista: “Sería lindo”

La llegada de Fernando Batista a la Selección de Costa Rica no solo marca el inicio de un nuevo ciclo tras el fracaso rumbo al Mundial 2026, también abre una puerta para futbolistas que sueñan con meterse en la conversación de la Tricolor. Entre ellos aparece un nombre que pocos tenían en el radar internacional.

¿Quién es el mexicano que sueña con jugar en Costa Rica?

Diego González, lateral izquierdo del Cartaginés, nacido en México, pero con el corazón cada vez más ligado al fútbol tico. El defensor ya está tramitando los papeles para convertise en costarricense y así poder jugar para La Sele.

González atraviesa un buen momento individual pese al tropiezo reciente del Cartaginés ante Vancouver Whitecaps en la Concachampions. Más allá del resultado, el defensor ha mostrado regularidad y compromiso en el Clausura 2026, y ahora su ilusión va más allá del ámbito local. El jugador confirmó que los trámites para obtener la ciudadanía costarricense están avanzados, lo que le permitiría liberar plaza de extranjero y, eventualmente, quedar habilitado para una eventual convocatoria.

“Estamos avanzados, estamos esperando la notificación para poder desocupar la plaza de extranjero. Yo estoy muy agradecido con Costa Rica, que me abrió las puertas hace seis años. Sería lindo si puedo tener ese llamado”, expresó en entrevista con Radio Columbia. La frase no pasó desapercibida en un momento donde el Bocha Batista analiza alternativas para renovar la estructura del combinado nacional.

Diego González es mexicano y quiere jugar para Costa Rica. (Foto: La Nación)

El lateral entiende que todo proceso nuevo genera expectativa. “Las puertas se pueden abrir, porque se debe cerrar la página de lo que pasó y ahora vienen expectativas altas”, agregó. En otras palabras, sabe que la eliminación mundialista obliga a replantear nombres y perfiles, y eso podría jugar a su favor. La Sele necesita competencia en varias posiciones, incluida la banda izquierda.

En el último ciclo, el puesto fue ocupado principalmente por Joseph Mora, hoy con 33 años. Si Costa Rica proyecta un equipo hacia el Mundial 2030, la planificación exige mirar opciones que puedan sostener el recambio generacional. En ese escenario, un jugador con experiencia en el torneo local y conocimiento del entorno no suena descabellado.

Diego González llegó al país en la temporada 2019-2020 para jugar con Herediano, luego regresó a Toluca, tuvo una segunda etapa en el Team, pasó por Xelajú en Guatemala y desde 2024 forma parte del Cartaginés. Seis años después de su arribo, no solo se consolidó en la liga costarricense, ahora también sueña con vestir la camiseta de la Selección de Costa Rica. Nació en México, pero su aspiración hoy apunta directamente a la Tricolor.