Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Liga Nacional

No se vio en TV: el gesto de Fredy Pérez que agranda su crisis con la afición de Comunicaciones pese a ganar el clásico

Fredy Pérez sumó un nuevo capítulo con la afición de Comunicaciones después del fuerte enojo que mostraron contra el portero.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El portero crema se negó a hacerlo.
© @CremasOficialEl portero crema se negó a hacerlo.

Este miércoles, Comunicaciones logró una importante victoria en el clásico chapín contra Municipal. El duelo quedó por 1-0 en favor de los Cremas tras el gol de Wilson Pineda en la primera parte y se subieron así al segundo puesto del Clausura 2026.

Una de las grandes figuras que tuvo el equipo comandado por el Fantasma Figueroa fue Fredy Pérez, quien justamente está pasando por un momento de mucha tensión. El portero es muy cuestionado por los aficionados, aunque en este último clásico recibió aplausos por su actuación.

En la jornada pasada cuando Comunicaciones cayó ante Aurora, Pérez fue increpado por los aficionados antes de subir al micro. Además, el guardameta también respondió con palabras y gestos, lo que dejó un clima caliente antes del clásico.

Tras ganar el Clásico 336, Comunicaciones le lanzó el dardo más doloroso a Municipal y en Guatemala no lo pueden creer

ver también

Tras ganar el Clásico 336, Comunicaciones le lanzó el dardo más doloroso a Municipal y en Guatemala no lo pueden creer

Fredy Pérez no quiso saludar a la afición de Comunicaciones luego de ganar el clásico ante Municipal

Luego del 1-0 en el Cementos Progreso, Fredy Pérez tuvo un nuevo accionar que volvió a encender la polémica con la afición crema. Mientras sus compañeros iban a saludar a los presentes en el estadio, el portero decidió no hacerlo y despegarse de su equipo.

Video: De La Rosa Sports

Video: De La Rosa Sports

Publicidad

Stheven Robles, en su rol de capitán, intentó que cambie de opinión, pero Pérez se mostró negado a despedirse de los aficionados después del triunfo ante Municipal.

Pérez es alcanzado por Robles.

Pérez es alcanzado por Robles.

Publicidad

De esta manera, Fredy Pérez parece no tener intenciones de arreglar la relación con los aficionados cremas. Mientras tanto, Comunicaciones logró alcanzar la segunda posición y se despegó de los últimos puestos de la tabla acumulada.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Dónde ver el sorteo de Champions League en Centroamérica: hora y TV
Fútbol Internacional

Dónde ver el sorteo de Champions League en Centroamérica: hora y TV

Olimpia da el primer golpe antes del clásico: dos noticias que marcan la diferencia ante Marathón
Honduras

Olimpia da el primer golpe antes del clásico: dos noticias que marcan la diferencia ante Marathón

Lo inició Carrasquilla: el efecto mariposa que podría terminar con Keylor Navas fuera de Pumas
Costa Rica

Lo inició Carrasquilla: el efecto mariposa que podría terminar con Keylor Navas fuera de Pumas

“Vendiendo humo”: estalla la controversia en Olimpia y hacen fuertes señalamientos contra Eduardo Espinel
Honduras

“Vendiendo humo”: estalla la controversia en Olimpia y hacen fuertes señalamientos contra Eduardo Espinel

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo