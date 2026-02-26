Este miércoles, Comunicaciones logró una importante victoria en el clásico chapín contra Municipal. El duelo quedó por 1-0 en favor de los Cremas tras el gol de Wilson Pineda en la primera parte y se subieron así al segundo puesto del Clausura 2026.

Una de las grandes figuras que tuvo el equipo comandado por el Fantasma Figueroa fue Fredy Pérez, quien justamente está pasando por un momento de mucha tensión. El portero es muy cuestionado por los aficionados, aunque en este último clásico recibió aplausos por su actuación.

En la jornada pasada cuando Comunicaciones cayó ante Aurora, Pérez fue increpado por los aficionados antes de subir al micro. Además, el guardameta también respondió con palabras y gestos, lo que dejó un clima caliente antes del clásico.

Fredy Pérez no quiso saludar a la afición de Comunicaciones luego de ganar el clásico ante Municipal

Luego del 1-0 en el Cementos Progreso, Fredy Pérez tuvo un nuevo accionar que volvió a encender la polémica con la afición crema. Mientras sus compañeros iban a saludar a los presentes en el estadio, el portero decidió no hacerlo y despegarse de su equipo.

Stheven Robles, en su rol de capitán, intentó que cambie de opinión, pero Pérez se mostró negado a despedirse de los aficionados después del triunfo ante Municipal.

Pérez es alcanzado por Robles.

De esta manera, Fredy Pérez parece no tener intenciones de arreglar la relación con los aficionados cremas. Mientras tanto, Comunicaciones logró alcanzar la segunda posición y se despegó de los últimos puestos de la tabla acumulada.