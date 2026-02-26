Es tendencia:
Mientras Pablo Amo cobraba 150 mil euros al año en la selección de España, esto es lo que se llevaría por dirigir a Honduras

El español fue asistente de Luis de la Fuente en la selección de España y ahora llegaría para ser el principal en Honduras.

José Rodas

Por José Rodas

Pablo Amo de 48 años de edad sería el nuevo entrenador de la Selección de Honduras.
Pablo Amo es el virtual entrenador de la Selección de Honduras, según diversos reportes que han surgido durante las últimas horas. El ex asistente de Luis de la Fuente en España se uniría con un contrato hasta 2030.

Amo de 48 años de edad también pasó por las inferiores de España al ser entrenador de la sub-18 entre 2019-2022. Posteriormente, Al-Rabi de Qatar en 2025, por lo que Honduras podría ser la primer experiencia como entrenador principal de una selección.

El estratega español no tiene un gran cartel como entrenador en comparación a Reinaldo Rueda; sin embargo se acerca al proyecto a largo plazo que busca Francis Hernández como director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH).

El salario de Amo en España

Pablo Amo fue pieza fundamental de Luis de la Fuente para la conquista de la UEFA Nations League en 2023 y la Eurocopa en 2024 en Alemania, donde brindó informes sobre la táctica a utilizar en cada encuentro.

De acuerdo al medio europeo Relevo, el salario de Amo como asistente técnico rondaba entre los 140 mil y 176 mil dólares al año (entre 120 y 150 mil euros), lo que dividido serían 14 mil 600 dólares al mes.

¿Cuánto podría ganar en Honduras?

Diversos reportes señalan que Reinaldo Rueda durante su paso por la Selección de Honduras ganaba alrededor de 37 mil 500 dólares al mes, unos 450 mil dólares al año.

Es decir que, la federación hondureña cuenta con un alto presupuesto para nombrar al nuevo entrenador de La H. Para ser precisos, el doble o hasta el triple de lo que ganaba Amo en La Roja.

Los reportes indican que la federación aprobó un presupuesto cercano a los 75 mil dólares mensuales para cubrir los gastos de todo el nuevo cuerpo técnico del nuevo seleccionador.

Pablo Amo sería el nuevo entrenador de la Selección de Honduras. Foto: RFEF.

