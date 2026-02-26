El Club Sport Herediano empieza a ver la luz al final del túnel con su proyecto más ambicioso de los últimos años. La construcción del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero entra en su etapa decisiva y, según confirmó Jafet Soto, ya hay una fecha marcada en el calendario para que el Team dispute su primer partido en su renovada casa.

¿Cuándo volvería a jugar Herediano en su estadio?

Durante la reciente asamblea de socios de la Asociación Club Sport Herediano, el presidente de Fuerza Herediana fue claro con los plazos. “Nuestra intención es terminar el estadio en este semestre y estar jugando en agosto nuestro primer partido en la nueva casa”, explicó. El campeonato actual finaliza en junio y el siguiente torneo arrancaría en agosto, mes en el que la dirigencia proyecta inaugurar oficialmente el inmueble.

Jafet Soto ya había adelantado en enero que no contemplaba más atrasos. “No hay forma de que no esté este semestre. A mediados de 2026 ya se debería poder jugar en el estadio Eladio Rosabal Cordero”, afirmó entonces. Ahora, el mensaje se mantiene firme: la meta es que el conjunto rojiamarillo regrese a su terreno en el arranque del próximo certamen, con el respaldo de su afición.

El proyecto no ha sido sencillo. Las obras comenzaron con la demolición del antiguo estadio el 22 de julio de 2020 y la colocación de la primera piedra se realizó el 6 de noviembre de ese mismo año. La pandemia de la covid-19 alteró los planes iniciales, sumado a recomendaciones del Cuerpo de Bomberos y retrasos en el traslado de materiales desde China. Aun así, Fuerza Herediana sostuvo la inversión y el compromiso con la obra.

¿Qué características tendrá el nuevo estadio de Herediano?

El nuevo Eladio Rosabal Cordero tendrá capacidad para 12.000 personas y apunta a convertirse en uno de los recintos más tecnológicos de Centroamérica. Contará con gramilla sintética de 105 por 68 metros, las mismas dimensiones del antiguo estadio, y será completamente techado con una lona especial de alta resistencia y flexibilidad, dejando atrás las tradicionales láminas de zinc.

Publicidad

Publicidad

ver también Joel Campbell se acerca a Herediano: el guiño del delantero de Alajuelense al Team en medio de los rumores de su salida

Además, el complejo incluirá un hotel de siete pisos con 118 habitaciones, valorado en aproximadamente 33 millones de dólares, con la posibilidad de observar los partidos desde algunas habitaciones. Se proyectan más de 100 locales comerciales y parqueos subterráneos para unos 400 vehículos. Si todo avanza según lo previsto, agosto marcará el regreso del Herediano a su hogar y el inicio de una nueva etapa para uno de los clubes más tradicionales del fútbol costarricense.

Datos Claves

Jafet Soto confirmó que el primer partido en el nuevo estadio será en agosto .

confirmó que el primer partido en el nuevo estadio será en . El nuevo Eladio Rosabal Cordero tendrá capacidad para 12.000 personas y será completamente techado.

tendrá capacidad para y será completamente techado. El proyecto del estadio incluye un hotel de siete pisos valorado en 33 millones de dólares.