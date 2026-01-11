Fantasma Figueroa sorprende a toda Honduras con el delantero que ficharía para Comunicaciones: “El principal”

Sus 17 goles en el Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras han levantado la atención de varios equipos y ahora se suma uno más.

Erick Puerto tuvo un primer torneo en la primera división del fútbol catracho muy bueno y su ficha fue tasada en 15 millones de lempiras (más de 500 mil dólares). Olimpia y Motagua estuvieron interesados, pero su alto valor no los deja contratarlo, por lo que apareción otro gigante de Centroamérica.

El gigante de Centroamérica que quiere a Erick Puerto

Según información de Esteban Guerrero, Comunicaciones se encuentra interesado en el delantero de 24 años y podrían iniciar la negociación correspondiente con el Platense.

Comunicaciones busca un 9 tras el fichaje fallido de Rodrigo de Olivera que va a jugar en Motagua, por lo que puerto aparece como buena opción.

Fantasma Figueroa, nuevo DT del equipo, necesita un delantero y sus ojos han sido puestos en Honduras, país al que dejó fuera del Mundial 2026 con la selección de Nicaragua.

“Los Cremas” van a por Puerto

Me informan desde Guatemala que el principal interesado en el país es, Comunicaciones.

Buscarán negociar con Platense para poder hacerse de sus servicios tras no llegar a un acuerdo con Rodrigo de Olivera”.

Platense ha sido claro en su postura, pagan el precio que se le puso y se va. Nunca van a retener el crecimiento del delantero que tiene 24 años.

