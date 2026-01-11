Es tendencia:
Honduras

Fantasma Figueroa sorprende a toda Honduras con el delantero que ficharía para Comunicaciones: “El principal”

Erick Puerto ha despertado el interés de un equipo grande de Centroamérica y esto es lo que informan.

Juan Cruz Russo

Fantasma Figueroa buscaría delantero en Honduras.
Sus 17 goles en el Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras han levantado la atención de varios equipos y ahora se suma uno más.

Erick Puerto tuvo un primer torneo en la primera división del fútbol catracho muy bueno y su ficha fue tasada en 15 millones de lempiras (más de 500 mil dólares). Olimpia y Motagua estuvieron interesados, pero su alto valor no los deja contratarlo, por lo que apareción otro gigante de Centroamérica.

El gigante de Centroamérica que quiere a Erick Puerto

Según información de Esteban Guerrero, Comunicaciones se encuentra interesado en el delantero de 24 años y podrían iniciar la negociación correspondiente con el Platense.

Comunicaciones busca un 9 tras el fichaje fallido de Rodrigo de Olivera que va a jugar en Motagua, por lo que puerto aparece como buena opción.

Fantasma Figueroa, nuevo DT del equipo, necesita un delantero y sus ojos han sido puestos en Honduras, país al que dejó fuera del Mundial 2026 con la selección de Nicaragua.

“Los Cremas” van a por Puerto

Me informan desde Guatemala que el principal interesado en el país es, Comunicaciones.

Buscarán negociar con Platense para poder hacerse de sus servicios tras no llegar a un acuerdo con Rodrigo de Olivera”.

Platense ha sido claro en su postura, pagan el precio que se le puso y se va. Nunca van a retener el crecimiento del delantero que tiene 24 años.

Tweet placeholder
