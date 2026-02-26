Es tendencia:
Salió como estafador y revela toda la verdad desde Honduras que deja impactada a Guatemala: “Eso decidí”

Ex jugador de Olimpia dio la cara luego de todo lo que pasó en Guatemala tras fichar por el Cobán Imperial.

Por José Rodas

El jugador ha contado su versión de todo lo que pasó.
Los mercados de pases en el fútbol de Centroamérica son muy movidos, jugadores que van, otros que vienen y hay unos que viven polémicas como le tocó a Lauro Chimilio.

El ex jugador de Olimpia lo acusaron en Guatemala de ser estafador luego de firmar por el Cobán Imperial y luego huir del país con la prima de su fichaje.

Eso fue ya hace un tiempo y hasta ahora Chimilio dio a conocer su verdad sobre lo que ha pasado.

Lauro Chimilio responde a lo que pasó con con Cobán Imperial

“Cuando jugaba para Leones me salió una oportunidad en Cobán Imperial y tuve un problemita. Ellos pagaron la rescisión de mi contrato y yo supuestamente venía para Leones, pero no se me dieron las cosas. Luego salió que yo había agarrado 5,000 dólares, cuando nunca recibí ese dinero”, contó a diario Diez.

Chimilio dio a conocer que su salida de Cobán Imperial se da porque tuvo problemas económicos respecto a su contratación.

“Todo estaba bien, solo tuvimos un problema en la parte económica y por eso decidí venirme, porque los números no me daban. Entonces regresé a mi tierra para jugar en segunda división”, señaló.

La cantidad por la que se le acusó fue 5,000 mil dólares. Se le llamó estafador y el jugador no soportó más.

“No, negativo. Yo enseñé la evidencia de lo que firmé. Solo me dieron un saldo de 29,000 lempiras; de ahí pagué 6,000 de pasajes y quedaban 23,000 lempiras que debía. El Club Deportivo Estrella pagó todo eso (al Cobán Imperial)”, comentó.

Estrella Roja de la Liga de Ascenso de Honduras lo rescató: “Sí, claro. Me ayudaron y estoy agradecido con ellos. Ahora me toca agradecer dentro del terreno de juego haciendo bien las cosas”.

