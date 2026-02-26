Salió como estafador y revela toda la verdad desde Honduras que deja impactada a Guatemala: “Eso decidí”

Los mercados de pases en el fútbol de Centroamérica son muy movidos, jugadores que van, otros que vienen y hay unos que viven polémicas como le tocó a Lauro Chimilio.

El ex jugador de Olimpia lo acusaron en Guatemala de ser estafador luego de firmar por el Cobán Imperial y luego huir del país con la prima de su fichaje.

Eso fue ya hace un tiempo y hasta ahora Chimilio dio a conocer su verdad sobre lo que ha pasado.

Lauro Chimilio responde a lo que pasó con con Cobán Imperial

“Cuando jugaba para Leones me salió una oportunidad en Cobán Imperial y tuve un problemita. Ellos pagaron la rescisión de mi contrato y yo supuestamente venía para Leones, pero no se me dieron las cosas. Luego salió que yo había agarrado 5,000 dólares, cuando nunca recibí ese dinero”, contó a diario Diez.

Chimilio dio a conocer que su salida de Cobán Imperial se da porque tuvo problemas económicos respecto a su contratación.

“Todo estaba bien, solo tuvimos un problema en la parte económica y por eso decidí venirme, porque los números no me daban. Entonces regresé a mi tierra para jugar en segunda división”, señaló.

La cantidad por la que se le acusó fue 5,000 mil dólares. Se le llamó estafador y el jugador no soportó más.

“No, negativo. Yo enseñé la evidencia de lo que firmé. Solo me dieron un saldo de 29,000 lempiras; de ahí pagué 6,000 de pasajes y quedaban 23,000 lempiras que debía. El Club Deportivo Estrella pagó todo eso (al Cobán Imperial)”, comentó.

Estrella Roja de la Liga de Ascenso de Honduras lo rescató: “Sí, claro. Me ayudaron y estoy agradecido con ellos. Ahora me toca agradecer dentro del terreno de juego haciendo bien las cosas”.

