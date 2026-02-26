Kadir Barría envía mensaje contundente a Thomas Christiansen previo a elegir el listado para el Mundial 2026

El panameño Kadir Barría volvió a levantar la mano con una actuación brillante en el Brasileirao U20, al firmar dos asistencias en apenas tres minutos en la victoria del Botafogo U20 frente a Avaí U20. El juvenil canalero fue determinante en un abrir y cerrar de ojos, demostrando visión, velocidad y una lectura de juego que lo distinguen en el torneo brasileño.

Barría continúa dejando claro que tiene nivel de primer equipo. Aunque todavía no suma minutos constantes con el plantel absoluto del club, cada presentación en la categoría Sub-20 es un recordatorio de su potencial. Su rendimiento no pasa desapercibido y parece cuestión de tiempo para que dé el salto definitivo.

Las dos asistencias no solo reflejan su calidad técnica, sino también su capacidad para marcar diferencia en momentos clave. En un campeonato tan competitivo como el juvenil brasileño, el panameño exhibe personalidad y desequilibrio, argumentos suficientes para exigir mayores oportunidades en el primer equipo.

Pero su actuación también tiene eco en el plano internacional. El mensaje parece directo para el seleccionador Thomas Christiansen, quien en los próximos meses deberá definir la convocatoria de la Selección de Panamá rumbo a la a la Copa del Mundo del 2026. Barría quiere estar en esa lista y lo demuestra con hechos.

El joven atacante ya sabe lo que es vestir la camiseta canalera. Debutó con la selección mayor e incluso anotó un gol en un amistoso en enero, detalle que reforzó el respaldo de la afición, que lo ve como una alternativa fresca y atrevida para el frente ofensivo.

A sus cortos años, Kadir Barría combina talento y ambición. Sus recientes actuaciones en el Brasileirao U20 lo colocan en la órbita de la selección y del primer equipo de su club. Si mantiene esta regularidad, no será sorpresa verlo consolidarse como una de las nuevas figuras del fútbol panameño en el camino hacia 2026.