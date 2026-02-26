En los próximos días, la Selección de Costa Rica hará oficial la contratación de Fernando Batista como su nuevo entrenador. El argentino viene de dirigir a Venezuela, donde fue cesado de su cargo por no haber conseguido la clasificación al Mundial 2026.

El Bocha llega a un fútbol que desconoce desde la práctica, aunque, según lo que confesó Rónald González, está informado y conoce algunos detalles que deberá profundizar ahora que se confirmó su llegada al seleccionado tico.

Rolando Fonseca, exfutbolista con un largo pasado en La Sele, se refirió a los problemas que deberá atender Batista. El ahora analista declaró que la preocupación de Costa Rica no pasa por el entrenador, sino por la preparación de los jugadores.

“Que se tome la paciencia y la tranquilidad, que no se agüeve tanto. El problema está en el fútbol nacional, en la preparación de nuestros jugadores. Cuando vea que sí hay talento, pero que no está bien preparado, va a tener que reconstruir todo eso. Tiene que agarrarse de la mano de Rónald González”, aconsejó Fonseca al técnico argentino.

En el canal de Youtube del periodista José Pablo Alfaro, el ex Saprissa y Alajuelense manifestó lo que necesita el fútbol nacional para mejorar: “Necesitamos microciclos, trabajo, tiempo y antes había más foráneos, hoy no hay tantos. Mucho del recurso humano tiene que conocerlo por medio de microciclos, no por el campeonato local”.

Otro de los puntos que plantea Rolando Fonseca es la necesidad de inversión en los futbolistas. Considera que debe haber más aportes económicos ligados a la preparación física: “Si no hay medios para pagarlos y cómo practicarlos, de nada sirve. Traemos técnicos que les pueden pagar muchísimo. Usted puede comprarse un Ferrari, pero si usted no tiene plata para mantenerlo. Al jugador hay que invertirle”.

