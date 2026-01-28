“Una oportunidad”: en Honduras confirman el fichaje que Olimpia y Marathón se pelean en el cierre del mercado

Olimpia y Marathón no dan por cerrado el mercado de fichajes y buscarían una última contratación para el Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Desde el país catracho informan que Juan Ignacio Goyeneche, atacante de 24 años formado en San Lorenzo de Argentina.

ver también Mientras Pedro Troglio lo espera en Banfield, esta decisión ha tomado José Mario Pinto con Olimpia

“Una pieza que puede encender cualquier ataque”, es como lo describen a un jugador joven que tiene mucha proyección de futuro.

El fichaje que Olimpia y Marathón se pelean

“Dos de los clubes más grandes de Honduras avanzan por el argentino Juan Ignacio Goyeneche, atacante de 24 años formado en San Lorenzo que actualmente milita en primera división del fútbol argentino.

Goyeneche es un extremo versátil que pasó por las filas de San Lorenzo, vivió cesiones en Sportivo Italiano y Midland y se perfila como una oportunidad de refuerzo interesante para la Liga Nacional.

ver también Joseph Rosales a Inglaterra: la respuesta sobre las negociaciones por el hondureño

Ambos clubes estarían analizando propuestas para traer al argentino, que destaca por su movilidad ofensiva, juventud y experiencia en el ascenso argentino —una pieza que puede encender cualquier ataque”.

Publicidad

Publicidad

Las plantillas no están cerradas aún y todavía pueden dar un zarpazo final para el Clausura 2026.