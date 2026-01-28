Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

“Una oportunidad”: en Honduras confirman el fichaje que Olimpia y Marathón se pelean en el cierre del mercado

Olimpia y Marathón se pelean un último fichaje en el cierre de mercado. Este es el argentino que suena.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Olimpia y Marathón se pelean un último fichaje en el mercado de fichajes.
Olimpia y Marathón se pelean un último fichaje en el mercado de fichajes.

Olimpia y Marathón no dan por cerrado el mercado de fichajes y buscarían una última contratación para el Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Desde el país catracho informan que Juan Ignacio Goyeneche, atacante de 24 años formado en San Lorenzo de Argentina.

Mientras Pedro Troglio lo espera en Banfield, esta decisión ha tomado José Mario Pinto con Olimpia

ver también

Mientras Pedro Troglio lo espera en Banfield, esta decisión ha tomado José Mario Pinto con Olimpia

“Una pieza que puede encender cualquier ataque”, es como lo describen a un jugador joven que tiene mucha proyección de futuro.

El fichaje que Olimpia y Marathón se pelean

“Dos de los clubes más grandes de Honduras avanzan por el argentino Juan Ignacio Goyeneche, atacante de 24 años formado en San Lorenzo que actualmente milita en primera división del fútbol argentino.

Goyeneche es un extremo versátil que pasó por las filas de San Lorenzo, vivió cesiones en Sportivo Italiano y Midland y se perfila como una oportunidad de refuerzo interesante para la Liga Nacional.

Joseph Rosales a Inglaterra: la respuesta sobre las negociaciones por el hondureño

ver también

Joseph Rosales a Inglaterra: la respuesta sobre las negociaciones por el hondureño

Ambos clubes estarían analizando propuestas para traer al argentino, que destaca por su movilidad ofensiva, juventud y experiencia en el ascenso argentino —una pieza que puede encender cualquier ataque”.

Publicidad

Las plantillas no están cerradas aún y todavía pueden dar un zarpazo final para el Clausura 2026.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Jonathan Rougier recibe su primer problema para jugar con Marathón en su regreso a Honduras
Honduras

Jonathan Rougier recibe su primer problema para jugar con Marathón en su regreso a Honduras

Tiene ofertas del extranjero, pero el Marathón quiere ficharlo para tener sustituto del “Chelito” Martínez
Honduras

Tiene ofertas del extranjero, pero el Marathón quiere ficharlo para tener sustituto del “Chelito” Martínez

Marathón acaba con las ilusiones de Motagua y le ‘arrebata’ fichaje que planeaba para el Clausura 2026
Honduras

Marathón acaba con las ilusiones de Motagua y le ‘arrebata’ fichaje que planeaba para el Clausura 2026

Quién es y cómo juega Miguel Armando Groot, la joya de 15 años de Guatemala
Guatemala

Quién es y cómo juega Miguel Armando Groot, la joya de 15 años de Guatemala

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo