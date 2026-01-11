“No clasificó al Mundial”: desde Honduras sorprenden a Panamá con el nuevo técnico de la Bicolor y lo que dice de Thomas Christiansen

Rafael Villeda, presidente de Olimpia, renunció a la Comisión de Selecciones y dejó su puesto para que alguien más venga y pueda ayudar a Honduras a buscar su nuevo técnico.

Villeda, dijo a Deportes TVC el motivo de su adiós y cómo debe de ser el nuevo entrenador, citando a Thomas Christiansen y su proceso con Panamá.

Lo primero fue aclarar su marcha de la Comisión: “La verdad es que ya siento que mi ciclo se cumplió. Yo comencé a participar en esto con el señor Ferrari en la eliminatoria rumbo al Mundial de 2010. Después estuve con Javier, Atala y Mateo en la eliminatoria de Brasil 2014. De ahí han venido tres eliminatorias más: en una nos quedamos en repechaje, en otra ocurrió el famoso ‘gol fantasma’ y en esta última también estuvimos cerca, pero no se logró la meta de clasificar al Mundial. En lo personal siento que, si va a continuar la comisión de selecciones, debería abrirse la posibilidad de incorporar gente nueva, con nuevas ideas, que pueda apoyar de alguna manera”, dijo.

Y agregó: “En mi caso ya estuve en cinco eliminatorias y, reitero, solo en dos se logró clasificar al Mundial; en las otras tres no. Me parece suficiente como para dar un paso al costado y esperar que llegue gente que pueda darle nuevos bríos a la comisión”.

Así debe ser el nuevo técnico de Honduras

“Creo que es necesario analizar varias opciones. No tengo una preferencia cerrada; puede ser tanto un sudamericano como un europeo. Lo más importante es la experiencia, eso es fundamental, pero también que el técnico se pueda adaptar a Honduras. Tenemos que estar claros en que se ha mejorado mucho en la parte de infraestructura. La federación ya logró la adquisición de unos terrenos que colindan con el hotel en Cuatepeque, donde se podrá hacer una cancha natural y así la Selección tendrá su centro de concentración”, expresó.

Para Rafael Villeda, el nuevo entrenador de la H debe tener un perfil como el de Christiansen y en la FFH deben darle continuidad pase lo que pase en el camino a 2030.

