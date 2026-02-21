Es tendencia:
“Marginado”: fue anunciado como fichaje estelar y Javier López lo tiene borrado de Motagua por este motivo

En Motagua se ha visto como uno de sus fichajes estrelares ha sido borrado por Javier López. Esto ha pasado en seis fechas disputadas.

José Rodas

Javier López no lo ha puesto ha jugar un tan solo minuto.
Motagua aseguró su fichaje mucho antes de que arrancara el Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El jugador estaba en el Victoria cuando todo se firmó, pero nunca esperó vivir su situación actual.

La directiva del Azul Profundo que encabeza Emilio Izaguirre como director deportivo, tenía mucha expectativa en este defensor, pero Javier López lo ha borrado por completo desde su llegada.

Pablo Cacho, el jugador involucrado, venía haciendo las cosas bien el Victoria, pero el entrenador español no lo ha puesto a jugar un tan solo minuto.

La afición reclama: “A las cuántas jornadas podemos decir que Pablo Cacho está marginado por Javier López y que su fichaje hasta el momento es un fiasco. Cero minutos”.

El motivo por el que Javier López lo ha marginado

Todo indica que Cacho no es del agrado de Javier López y por eso no juega en Motagua, ya que por encima suyo están Giancarlo Sacaza, Marcelo Santos y Luis Vega.

Motagua enfrenta a Olimpia este domingo en el Clásico y luce muy complicado que Cacho tenga sus primeros minutos.

Veremos que pasa con uno de los fichajes estelares de Motagua, ya que solo él no juega. Los demás si han disfrutado de minutos como son los casos de Romario Da Silva y Rodrigo de Olivera.

