Joel Campbell se acerca a Herediano: el guiño del delantero de Alajuelense al Team en medio de los rumores de su salida

Mientras sigue sin renovar su contrato con Alajuelense, Joel Campbell se muestra cerca de una figura de Herediano y hace explotar los rumores.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

Joel Campbell lanza guiño a Herediano.

El mercado de fichajes en Costa Rica siempre encuentra la forma de agitarse, incluso cuando el balón se detiene por unos días. Joel Campbell, actual jugador de Liga Deportiva Alajuelense, quedó en el centro de la conversación tras un gesto que no pasó desapercibido en medio de los rumores sobre su futuro y una posible salida del club rojinegro.

El guiño de Joel Campbell a Herediano

En plena pausa del Clausura, el delantero aprovechó para asistir a un evento privado en el Nine Sport Bar, negocio propiedad de Marcel Hernández, referente del Club Sport Herediano y figura que no genera precisamente simpatía en el liguismo. La imagen de ambos compartiendo fuera del terreno de juego rápidamente encendió comentarios y especulaciones.

Por un momento, los colores quedaron al margen. Joel y Marcel se mostraron relajados, sonrientes, en un ambiente distendido. La ocasión tenía un tinte especial para el atacante florense y Joel Campbell decidió acompañarlo. Sin embargo, en el contexto actual, cualquier acercamiento entre una figura de la Liga y un emblema del Team adquiere una lectura más profunda.

Fue el propio Campbell quien compartió en sus redes sociales algunas fotografías del encuentro. En una de ellas aparece junto a Hernández y acompañó la publicación con un mensaje directo: “Gracias crack por la invitación a Nine Sport Bar, excelente lugar, con comida riquísima”. Un texto simple, pero suficiente para que los aficionados comenzaran a atar cabos.

Joel Campbell junto a Marcel Hernández. (Foto: Instagram)

El nombre de Joel ha estado vinculado a posibles movimientos en el próximo mercado, especialmente considerando que su contrato con Alajuelense entra en una etapa decisiva. Aunque no existe ningún anuncio oficial que lo acerque a Herediano, el guiño público alimenta las versiones y mantiene el foco sobre su situación contractual.

Ronaldo Cisneros rompe el silencio en Alajuelense y admite la presión que vive: “Urgencia”

Ronaldo Cisneros rompe el silencio en Alajuelense y admite la presión que vive: "Urgencia"

En el fútbol costarricense, los gestos cuentan tanto como las declaraciones. Mientras el Clausura se reanuda y la Liga intenta recomponerse en la tabla, la imagen de Campbell junto a Marcel Hernández añade un nuevo ingrediente al debate. Por ahora fue solo una visita y un agradecimiento, pero en un entorno donde los rumores nunca descansan, el detalle no pasó inadvertido.

Datos Claves

  • Joel Campbell asistió al evento privado en Nine Sport Bar, propiedad de Marcel Hernández.
  • El delantero Joel Campbell agradeció públicamente la invitación de Marcel Hernández en sus redes sociales.
  • La visita ocurrió mientras el contrato de Campbell con Alajuelense entra en una etapa decisiva.
