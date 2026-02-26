Keylor Navas enciende las alarmas de Saprissa con lo que dijo sobre su futuro en Pumas: “Si se hubieran acercado”

A día de hoy, la continuidad de Keylor Navas en Pumas UNAM no está garantizada. El portero costarricense sigue siendo el punto más alto del irregular equipo universitario y uno de los responsables de que haya escalado hasta el tercer lugar del Torneo Clausura 2026, con 15 puntos.

El verdadero golpe sobre la mesa lo dieron el fin de semana, venciendo 2-0 a Rayados de Monterrey—uno de los clubes que ya sondeó al ex Real Madrid—. Y gracias a sus intervenciones en ese encuentro, Navas se convirtió en el portero con más atajadas (33) de la presente Liga MX.

Sin embargo, la razón por la cual aparecen interrogantes en su futuro tiene que ver con la postura de la directiva del club, que esperaría hasta el tramo final del semestre para evaluar el rendimiento del tico hasta la fecha y presentarle una oferta formal de renovación. El deseo del guardameta de 39 años es claro: su contrato vence en junio, pero quiere seguir en Pumas.

Keylor Navas rompió el silencio sobre su situación

Durante una reciente entrevista con el periodista Kery Ruiz para su canal de YouTube, Keylor Navas no descartó salir del equipo mexicano en la próxima ventana del mercado de fichajes si no se abren las negociaciones con la cúpula dirigencial, que encabeza como presidente Luis Raúl González Pérez. Y en Deportivo Saprissa, inevitablemente, crece la ilusión de verlo regresar.

“Me queda ya poco, al final de la temporada termino contrato. Si por mí hubiera sido, yo creo que, si se hubieran acercado desde diciembre, yo hubiera firmado una renovación sin ningún problema. Pero la realidad es que… a mí la gente me hace mucha gracia, porque me dice que no me vaya, que me quede, que renueve, pero es que no tengo nada que firmar, o sea, el club no me ha hecho ninguna oferta y no se han acercado a hablar conmigo tampoco”, aseguró Navas.

Pese a la incertidumbre, el guardameta le dejó un mensaje a los aficionados. “Yo trato de tomar la vida como tiene que ser, de momento viviendo el día a día, disfrutando, dando todo por los Pumas, porque soy un Puma más. Desde que llegué aquí me identifiqué con ellos, con su afición, con su cultura y siempre salgo a la cancha y a cada entrenamiento a darlo todo. Para mí eso no tiene discusión. Una cosa no lleva a la otra: el que no tenga ninguna oferta de renovación no quiere decir que no vaya a disfrutar ni vaya a dar todo por la camiseta”.

A Keylor Navas le quedan pocos meses de contrato en Pumas. (Foto: Getty)

“Yo no pienso retirarme al final de este torneo, espero poder tener un equipo para jugar”, cerró Navas, quien despertó interés dentro de la Liga MX, pero también en España y la MLS. Donde siempre tendrá abiertas las puertas, claro está, es en Saprissa. Aunque el nuevo presidente, Roberto Artavia, manifestó que le gustaría verlo colgar los guantes en Tibás y no como un próximo refuerzo. Pero si la chance surge, ¿le podrá decir que no?

