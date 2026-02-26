Saprissa y Panamá en vilo con la última noticia sobre Fidel Escobar tras su lesión en la espalda

Fidel Escobar ya acumula más de dos meses sin ver acción con el Deportivo Saprissa. Su última aparición se remonta al 20 de diciembre pasado, cuando disputó la final del Torneo Apertura 2025 frente a Alajuelense, encuentro que terminó 3-1 a favor de los rojinegros y que significó la obtención del título número 31 para el club.

En aquel partido ante Alajuelense, Escobar disputó los 90 minutos y posteriormente dejó de aparecer en las convocatorias. El conjunto morado puso en marcha la competencia el 13 de enero y ya ha cumplido ocho jornadas, pero el panameño no ha aparecido ni en el banco de suplentes.

Una lesión incómoda para Fidel Escobar en Saprissa

Más adelante se dio a conocer que Fidel Escobar padecía una hernia en la zona lumbar, situación que posteriormente fue ratificada por la propia institución.

La institución informó que Escobar sería sometido a un procedimiento de infiltración en la columna baja como parte del tratamiento para atender la lesión y buscar su recuperación.

¿Cuál es la última actualización de Fidel Escobar en Saprissa?

Luego de 46 días de esta lesión del panameño, según información publicada por La Nación, Fidel Escobar ya se reincorporó a los entrenamientos con el Deportivo Saprissa, aunque trabaja de manera diferenciada mientras termina de ponerse a punto en el aspecto físico.

Si bien recibió el alta médica, todavía no está en condiciones de disputar un partido completo, por lo que sigue un plan específico diseñado por el preparador físico, Marcelo Tulbovitz, para recuperar el nivel competitivo necesario.

Desde la Selección de Panamá también se mantienen alerta a esta situación tomando en cuenta la cercanía del Mundial 2026, en donde cualquier lesión te puede dejar afuera o, en otro escenario, hacer llegar fuera de ritmo.

