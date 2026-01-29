Es tendencia:
“Entre otros”: Motagua sacude Honduras y anuncia a Rodrigo de Olivera dejando duro dardo a Olancho FC

Motagua ya ha confirmado a Rodrigo de Olivera como su fichaje estelar, lo que nadie esperaba es lo que pasó con Olancho FC.

Por José Rodas

Rodrigo de Olivera ya portando la camisa de Motagua.
Motagua por fin hizo oficial el fichaje que la afición tanto deseaba ver. Rodrigo de Olivera es nuevo miembro de la plantilla zul para 2026.

El delantero uruguayo de 31 años ya es parte del Nido y llega tras anotar 19 goles con el Olancho FC el pasado torneo de la Liga Nacional de Honduras.

Lo que nadie esperaba, es que en su comunicado oficial, Motagua no hiciera mención a Olancho FC, club que procede Olivera.

Recordemos que el caso llegó hasta el Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol (TNFA) quien le dio la razón a Motagua de quedarse con el jugador.

A la hora de mencionar los clubes donde Rodrigo ha jugado, se omitió el nombre de Potros y también el de Juticalpa, sus dos clubes en Honduras antes del Azul.

Motagua está acostumbrado en sus comunicados a mencionar al club de donde viene el jugador, pero en este caso no lo hizo. Esto puede ser por las recientes declaraciones de Samuel García, presidente del club que ha atacado a Emilio Izaguirre, director deportivo de Motagua.

Comunicado oficial de Motagua sobre Rodrigo de Olivera

“El Fútbol Club Motagua se complace en anunciar la incorporación del futbolista uruguayo Rodrigo de Olivera, delantero centro de 31 años, quien pasa a formar parte de nuestra institución de cara a los próximos compromisos nacionales e internacionales.

Olivera, mide 1.80 m, llega procedente de Olancho F. C. donde coronó una impresionante temporada marcando 19 tantos. Además, ha jugado en clubes como Danubio, Villa Española, Montevideo Wanderers, de su país, entre otros.

Confiamos en que Olivera aportará jerarquía, gol y experiencia a nuestra ofensiva”.

