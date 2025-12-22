Ya es oficial: Erick Puerto confirma la noticia que toda Honduras quería escuchar para 2026

Finalizó el torneo Apertura 2025 para Platense luego de empatar 2-2 contra Marathón. El Tiburón ya no compite más, pero llegó bastante lejos en su primer torneo de regreos a la Liga Nacional de Honduras.

Una de las gratas sorpresas de la temporada fue la aparición de Erick Puerto, el delantero hizo 16 goles y eso ha levantado el interés de varios equipos.

Olimpia y Motagua lo han buscado, también desde Europa, pero ha sido el mismio ‘Yio’, como le dicen de cariño, quien ha confirmado su club para 2026.

Comenzó hablando de la eliminación de Platense: “Lastimosamente no pudimos sostener el resultado fue un partido muy apretado en los últimos minutos y ellos lograron revertir con una falta penal”, comenzó diciendo.

Su torneo debut en Liga Nacional, 16 goles: “Primero darle gracias a Dios porque siempre me mantuvo con fuerza y me cuido de toda lesión, me mantuvo firme ante las adversidades y agradecerle al equipo, a la afición por la oportunidad que me dio y a seguir trabajando”.

En qué club jugará Erick Puerto en 2026

“Sí continúo con el equipo (Platense) no ha salido nada relevante hacia eso y me toca seguir trabajando para seguir dándole alegrías a esta hermosa afición”, reveló.

Con esto el delantero está centrado en el proyecto del Tiburón y seguramente esperar una mejor oferta para el mercado de verano de 2026.