Ya es oficial: Marathón recibe la notificación que tanto estaba esperando y que Olimpia no quería ver

Marathón no levanta cabeza, el conjunto verdolaga solo ha sumado 8 puntos en ocho jornadas disputadas y oficialmente está en crisis luego de haber llegado a la final en el último torneo.

Este Clausura 2026 está siendo tormentoso y no ha podido contar con su entrenador luego de ser suspendido hace cuatro jornadas.

ver también Salió como estafador y revela toda la verdad desde Honduras que deja impactada a Guatemala: “Eso decidí”

Pablo Lavallén regresa para recomponer el rumbo de Marathón

El argentino fue suspendido el pasado 11 de febrero debido denunciar el arbitraje. El DT argentino salió muy molesto luego de sentirse perjudicado por la cuarteta de Jefferson Escobar en la derrota 0-1 ante Real España por la jornada 4 del Clausura 2026.

Pablo Lavallén en conferencia de prensa estalló y dijo “basta” a tantos errores y que estaba dispuesto a recibir cualquier castigo por decir la verdad ante los silbantes, de los cuales se siente muy perjudicado en suelo catracho.

Platense, Motagua, Olancho y Génesis Policía fueron los partidos que Lavallén se perdió, curiosamente Marathón no ganó ninguno de estos cotejos. El último lo perdió este jueves 1-2.

ver también Francis Hernández muestra su postura: fue campeón con España, dirige esta selección y es el gran tapado de Honduras

Ahora y tras cumplir su castigo vuelve. Su primera aparición será ante Olimpia, club con el que perdió la última final y con el que busca revancha.

Publicidad

Publicidad

El partido por la jornada 9 se disputará el domingo 01 de marzo a las 3:00 de la tarde en el estadio Yankel Rosenthal.

Pablo Lavallén volverá a los banquillos tras ser suspendido por la Liga Nacional de Honduras.