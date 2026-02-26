“No lo hemos logrado”: El Zarco Rodríguez lanzó fuerte crítica a sus jugadores tras el empate de Municipal Limeño

Municipal Limeño que dirige Jorge Rodríguez firmó un inesperado empate 1-1 ante Tenancingo FC en su segundo partido del Grupo A de la Copa Presidente, disputado en el estadio Estadio Mauricio Vides. El resultado se convirtió en la mayor sorpresa de la jornada copera, tomando en cuenta la diferencia de categorías entre ambos equipos.

El conjunto cuchero partía como favorito frente a un rival de Tercera División, pero no logró plasmar esa superioridad en el marcador. Aunque comenzó ganando, dejó escapar la ventaja en la última jugada del primer tiempo, permitiendo que Tenancingo firmara una igualdad que terminó siendo celebrada como hazaña.

El técnico Rodríguez, conocido como el “Zarco”, fue autocrítico en conferencia de prensa. “No tuvimos la definición que hubiéramos querido de cara a la portería. En el primer tiempo creamos suficientes oportunidades para hacer la diferencia”, explicó. También reconoció el mérito del adversario, que supo competir y encontrar el empate en un momento clave.

Sobre el desempeño general en la Copa Presidente, donde Limeño acumula dos empates —ante CD Cruzeiro y Tenancingo—, el estratega admitió que el equipo tiene una deuda pendiente en cuanto a rendimiento. “No hemos rendido lo que quisiéramos fecha tras fecha. Son situaciones que debemos superar y hasta ahora no lo hemos logrado”, señaló con franqueza.

Más allá del resultado, Rodríguez destacó la infraestructura del estadio Mauricio Vides, resaltando su iluminación para partidos nocturnos, algo poco habitual en escenarios de categorías menores. “Es agradable para el jugador y para la afición disfrutar partidos de noche. Son condiciones que todos los equipos de Liga Mayor deberían tener”, comentó.

En la tabla del Grupo A, CD Platense lidera con cuatro puntos, seguido por Limeño y Cruzeiro con dos unidades, mientras Tenancingo suma uno. Con este panorama, los cucheros estarán obligados a jugarse la clasificación en la última jornada frente a Platense si quieren avanzar a la siguiente ronda y evitar un fracaso prematuro en el certamen copero.

