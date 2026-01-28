Es tendencia:
“Acuerdo total”: Olimpia se olvida de José Mario Pinto y concreta un nuevo fichaje que firma por estos años

Olimpia ha hecho un movimiento en medio de los rumores donde José Mario Pinto se puede ir al Banfield con Pedro Troglio.

Por José Rodas

José Mario Pinto tiene la posibilidad de dejar al Olimpia.
Olimpia vive horas tensas en el cierre del mercado de fichajes en Honduras. Al Albo le llegó un interés por José Mario Pinto por parte del Banfield.

Pedro Troglio lo quier en Argentina y busca su contratación a toda costa. De irse, Pinto dejaría golpeado al León, ya que es uno de sus mejores jugadores.

Giro en las negociaciones con Olimpia: José Mario Pinto y la noticia que lo cambia todo sobre su fichaje por Banfield

El fichaje luce complicado y Olimpia en vez de ponerse nervioso, muestra que sigue activo en el mercado y tiene nuevo jugador como anuncia el periodista Álvaro de la Rocha.

El nuevo jugador de Olimpia es uruguayo como Eduardo Espinel

Bruno Veglio será nuevo jugador de Olimpia. Ya tiene un acuerdo firmado y su contrato es por un año, es decir que hasta diciembre de 2026 estará ligado al club.

“Una oportunidad”: en Honduras confirman el fichaje que Olimpia y Marathón se pelean en el cierre del mercado

Veglio llega procedente del Montevideo Wanderers de la primera división y juega como volante. Lo que indican también es que puede ser el último fichaje merengue.

Con esto Olimpia anunciaría su quinto fichaje, esto tras los de Onan Rodríguez, Raúl García, Félix García y Santiago Ramírez.

