Dónde ver el sorteo de Champions League 2026 en Centroamérica: hora, TV y posibles cruces en octavos de final

La UEFA define este viernes 27 de febrero los cruces de octavos de final de la Champions League 2025/2026 y, además, cómo quedará armado el cuadro hacia cuartos y semifinales. El evento se realizará en la House of European Football (Nyon, Suiza).

¿A qué hora es el sorteo de octavos de final de la Champions League?

El sorteo inicia a las 12:00 CET (Europa). En Centroamérica los horarios quedan así:

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Belice: 5:00 a.m.

Panamá: 6:00 a.m.

¿Dónde ver EN VIVO el sorteo de la Champions League en Centroamérica?

En Centroamérica, el sorteo de los octavos de final de la Champions League se podrá ver en vivo por Disney+.

Como alternativa oficial, también habrá transmisión vía las plataformas de UEFA: UEFA.com, UEFA.tv y la app oficial de la UEFA Champions League.

Posibles cruces en octavos de final

De acuerdo con los emparejamientos posibles ya definidos por el cuadro, estos son los posibles rivales para cada equipo en octavos:

Arsenal : Bayer Leverkusen o Atalanta

: Bayer Leverkusen o Atalanta Bayern Múnich : Bayer Leverkusen o Atalanta

: Bayer Leverkusen o Atalanta Liverpool : Atlético de Madrid o Galatasaray

: Atlético de Madrid o Galatasaray Tottenham : Atlético de Madrid o Galatasaray

: Atlético de Madrid o Galatasaray Barcelona : PSG o Newcastle

: PSG o Newcastle Chelsea : PSG o Newcastle

: PSG o Newcastle Sporting CP : Real Madrid o Bodø/Glimt

: Real Madrid o Bodø/Glimt Manchester City: Real Madrid o Bodø/Glimt

Y, del otro lado, los posibles cruces para los equipos “no cabezas de serie” quedan así:

Real Madrid : Sporting CP o Manchester City

: Sporting CP o Manchester City Bodø/Glimt : Sporting CP o Manchester City

: Sporting CP o Manchester City PSG : Chelsea o Barcelona

: Chelsea o Barcelona Newcastle : Chelsea o Barcelona

: Chelsea o Barcelona Atlético de Madrid : Liverpool o Tottenham

: Liverpool o Tottenham Galatasaray : Liverpool o Tottenham

: Liverpool o Tottenham Bayer Leverkusen : Arsenal o Bayern Múnich

: Arsenal o Bayern Múnich Atalanta: Arsenal o Bayern Múnich

¿Cómo funciona el sorteo?

Participan 16 equipos: los ocho mejores de la fase liga (cabezas de serie) y los ocho ganadores del playoff.

La UEFA explica que el sorteo ubica a los cabezas de serie en el cuadro (lado “silver” o “blue”) y, desde ahí, queda delineado el camino para cuartos y semifinales.

Los dieciseis clasificados a octavos de final. (Foto: UEFA)

¿Cuándo se juegan los octavos de final?

Los partidos de octavos de Champions League serán a ida y vuelta en estas fechas:

Ida: 10 y 11 de marzo

Vuelta: 17 y 18 de marzo

La final está programada para el 30 de mayo de 2026 en Budapest.