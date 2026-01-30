Olimpia le responde a Pedro Troglio por el fichaje de José Mario Pinto en Banfield y el jugador define su futuro

Ante la “amenaza” de Pedro Troglio que hacerse de José Mario Pinto en junio y como agente libre; Olimpia ya está trabajando y buscando la forma de mantener al habilidoso extremo.

El último reporte señala que Olimpia le está ofreciendo tres años de contrato y un aumento sustancial a su salario, pero la decisión final será la del futbolista.

El interés es real, Troglio desea que Pinto recale al fútbol de Argentina; sin embargo, todo se fue complicado para este mercado debido a los diferentes problemas económicos que tiene Banfield.

Este torneo no se va

Por su parte, el entrenador deOlimpia Eduardo Espinel dejó clara su postura y aseguró que no dejaría ir a Pinto. “Primero me voy yo”, dijo el entrenador uruguayo en conferencia de prensa tras el empate ante el Olancho FC.

“El balón está en el campo de él (de José Mario Pinto) para seguir o no con el Albo”, escribió el periodista Marco Antonio Banegas.

El caso Pinto podría ser similar al de Dereck Moncada (18) que decidió no renovar su contrato y marcharse gratis al Necaxa de México que posteriormente lo cedió al Internacional de Bogotá.

Olimpia quiere más refuerzos

Entre tanto, Olimpia sigue armando el plantel final para encarar el resto del Clausura y de la Concachampions, torneo internacional en el que enfrentará al América de México.

El último refuerzo en llegar a Olimpia fue el uruguayo Santiago Ramírez y podría llegar Bruno Veglio o Nicolás Schiappacasse, este último con paso por el Atlético de Madrid y hasta el Sassuolo.